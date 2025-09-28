Прокуратурата в Стара Загора проверява смъртта на мъж в гората, с него бил полицай

Подозират, че двамата са бракониерствали

Причината за смъртта на мъж в гора край Стара Загора установява образуваното по случая досъдебно производство под ръководството на Районната прокуратура в града. С починалия бил и полицай, чието поведение също се проверява.

Това потвърдиха днес пред "24 часа" от Областната дирекция на МВР.

Съмненията са, че полицаят не е подал сигнал на телефон 112 за мъжа, който пред очите му се почувствал зле и изпаднал в безсъзнание, а го изоставил. Двамата били в гората в 1 часа през нощта, по думите на зам.-председателя на единия от българските ловно-рибарски съюзи Михаил Атанасов, който първи подал сигнал за произшествието пред медиите.

По-късно припадналият бил намерен починал.

Двамата мъже са организирани ловци в ловната дружинка на село Лясково, община Стара Загора, но в часа и деня на инцидента не е имало организиран ловен излет. Затова и в обединението, в която членуват, нямат официална информация по случая.

Подозренията са, че двамата са бракониерствали, защото нямало логика да са излезли, за да разхождат кучетата си в гората, каквато било официалната версия. Проверява се и дали тази е била причината полицаят да не потърси помощ заради здравословните проблеми на своя приятел.