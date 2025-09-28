Георги Господинов за волейболистите ни: Имаме едно поколение, което отдавна чакаме

Носителят на една от най-престижните литературни награди "Букър" Георги Господинов отправи кратко видеопослание за волейболистите ни, които ще се изправят срещу Италия във финала на тазгодишното Световно първенство по волейбол, което се провежда във Филипините.

Ето какво каза той:

"Казвам се Георги Господинов и искам да поздравя всички момчета от националния отбор по волейбол. Искам да кажа, че това, което правите, е повече от една победа. То е нещо, което създава надежда и радост, че в България могат да се случват такива неща. И че имаме едно поколение, което отдавна чакаме", коментира писателят.

"През 2023 година след "Букър" успях да видя радостта на всички хора около мен и хората, които чакаха на опашка. И трябва да ви кажа, че това, което най-много ме впечатли, е, че тези лица бяха лица на озарени хора, на хора, които знаят, че има надежда. Това е страшна отговорност. Пред вас е нещо много хубаво. Пътя е дълъг, но това, което правите, продължавайте да го правите с вкуса и със стила, с който го правите. Това също е важно. Благодаря ви", каза Георги Господинов пред бТВ.