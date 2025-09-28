Осъдиха мъж от Раковски, потрошил игрален автомат в казино

Има и предишни срещи с Темида, но вече е реабилитиран

Мъж от Раковски, строшил автомат в игрална зала в града, беше осъден на 1 година условно, както и да плати щетите на фирмата собственик. На 10 юли м. г. той ударил машината и счупил главния екран с пръстово активиране. Бил задържан за 24 часа.

Той е осъждан и преди, но вече е реабилитиран. Безработен е, с начално образование. Изпитателният срок на условната му присъда е 3 години. От казиното са поискали 1066 лв. за покриване на вредите, но състав на Районния съд в Пловдив постановява, е дължимата сума е 766 лв. Мъжът ще трябва да плати и разноските по делото от около 180 лв.

Присъдата може да бъде оспорена пред Окръжния съд в Пловдив.