Кметът Пенчо Милков даде старт на международния пробег „Бягане на свободния дух Русе – Гюргево"

Началото на осмото издание на международния шосеен пробег „Бягане на свободния дух Русе – Гюргево" бе дадено от кмета на община Русе Пенчо Милков.

Състезанието събра 300 участници от 11 държави – Румъния, България, Сърбия, Украйна, Уганда, Великобритания, Полша, Испания, Унгария, Ирландия и Кения, съобщават от пресцентъра на общината.

Атлетите поеха по 15-километровото трасе, което започна пред Съдебната палата в Русе, преминава по централните улици и булеварди на града и през Дунав мост, и завършва на площада пред сградата на Община Гюргево.

На откриването присъстваха заместник-кметовете Борислав Рачев и Димитър Недев, председателят на Спортния лекоатлетически клуб „Дунав" Евгени Игнатов, зам.-кметът на Община Гюргево Мариан Дамян и легендата в българската атлетика Анелия Нунева.

В приветствието си кметът Пенчо Милков се обърна към участниците с думите: „Днес Русе отново показва, че е град на духа, на устрема и на силата да надскачаме граници. На тази стартова линия се събират атлети от три континента, обединени от любовта към спорта и стремежа към победа. Вие носите със себе си не само националните си цветове, но и вярата, че свободният дух не познава ограничения. Желая ви вдъхновение по трасето, честна борба и усещането за истинска победа – победата над самите себе си."

Пробегът е включен в календара на Европейската федерация по лека атлетика и за пореден път се превръща в спортен празник за региона. Сред участниците са едни от най-силните български бегачи, призьорите от предходното издание, както и атлети от възрастови групи 45+ и 50+.

Най-възрастният състезател е 78-годишният Иван Грозев, който неотлъчно застава на старта от 2016 г.

Всеки финиширал ще получи юбилеен медал и тениска, а победителите в генералното класиране и по възрастови групи ще бъдат отличени с парични награди от общия награден фонд от 6500 евро.

За осигуряване на безпроблемното протичане на събитието бяха въведени временни ограничения на движението в Русе и на Дунав мост. Организатори са Община Русе и Спортен лекоатлетически клуб „Дунав".