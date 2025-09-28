ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Столичната община с нова програма срещу гръбначни изкривявания при деца

Снимка: Столична община

Програма за ранна профилактика на гръбначни изкривявания и наднормено тегло започва Столичната община сред учениците от 5-и и 6-и клас. Програмата “Да пораснем изправени” ще обхване повече от 24 000 ученици от столичните училища, съобщиха от общинския пресцентър.

Основната ѝ цел е да открива проблемите навреме и да подпомага изграждането на здравословни навици, които да осигурят на децата по-здраво и активно всекидневие, се посочва в съобщението.

Нито една програма не може да замени вниманието и грижата у дома. Но вярвам, че ако действаме заедно - родители, училища и институции - можем да изградим среда, в която децата ни да растат здрави, усмихнати и свободни да развиват талантите си, заяви кметът на София Васил Терзиев, цитиран от СО.

Кметът призова и родителите да бъдат активни, за да има успех програмата: Сега имаме нужда вие да повярвате заедно с нас в силата на скрининга! Отнема минути, а може да подобри живота на вашето дете завинаги. Попитайте във вашето училище, включете се, е допълнил той. 

Програмата “Да пораснем изправени” се реализира с участието на лекари от СБАЛ по ортопедия „Проф. Бойчо Бойчев“, Асоциацията на физиотерапевтите в България, както и с активната подкрепа на Лайънс клубове „Св. Архангел Михаил“ и „Св. Иван Рилски“ – София.

Програмата има за цел да създаде устойчив модел за ранна профилактика, който при успех може да бъде приложен и на национално ниво.

Преди две седмици Столичният общински съвет прие програма за изграждане на специализирани детски площадки за деца с двигателни затруднения, детска церебрална парализа и специални образователни потребности (СОП). 

Снимка: Столична община

