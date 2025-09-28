Заради запаления тир на АМ "Тракия" край Нова Загора колоната стигна до Карнобат (Снимки)

Половин час висяхме в задръстването, имаше шофьори, които обърнаха в аварийната лента, за да се измъкнат от капана, описаха пловдивчани

До Карнобат стигна колоната от автомобили заради запалилия се тир на АМ "Тракия" между Нова и Стара Загора в посока София, разказаха пред "24 часа" читатели, които са се оказали в задръстването.

Те се прибирали към Пловдив, когато още от Карнобат забелязали гъст черен дим да се вие, все едно гуми горят. "Като приближихме, разбрахме, че камион гори. Дори огънят се беше прехвърлил в нивите. Но две пожарни коли бързо реагираха и го загасиха. През това време пътни полицаи отцепиха движението. Когато минахме покрай тира, беше напълно изгорял заедно със стоката", описаха нашите читатели.

Поне половин час са висели в задръстването. Имало шофьори, готови да обърнат в аварийната лента, за да могат да се измъкнат от капана.