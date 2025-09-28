ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте как България гледа финала по волейбол заедно (Снимки, видео)

Столичани се събраха, за да гледат заедно финала на Световното първенство по волейбол СНИМКИ: Георги Кюрпанов - Генк

Масово гледане на финала на световното първенство по волейбол, където България ще се изправи срещу Италия, се организира в София.

Столичани и гости на града са се събрали пред екран на пл. "Св. Ал. Невски", за да гледат заедно на живо финала на Световното първенство по волейбол, в който българският национален отбор ще се бори за световната титла. Сред многобройната публика са кметът на столицата Васил Терзиев, общинският съветник Борис Бонев и други известни лица.

Събитието се провежда именно по инициатива на кмета Васил Терзиев и е със свободен вход. За всички присъстващи Столичната община е осигурила голям екран с професионално озвучаване, шатри, както и необходимите мерки за безопасност, така че феновете да могат да се насладят на спортния празник спокойно и заедно.

„След 55 години България отново е на финал и този исторически момент заслужава да бъде преживян от цяла София като един голям отбор. Каня всички – млади и големи – да излезем заедно и да дадем заедно на нашите лъвчета енергията, която заслужават", заяви кметът на София.

500 души се събраха  пред общината в Бургас, за да гледат на голям екран волейболния двубоя с Италия.

Пред входа на Морската градина във Варна кипи невероятна атмосфера. Много фенове са пред големия екран, за да гледат на живо финала на Световното първенство по волейбол – България срещу Италия.

На голям екран на площад "Стефан Стамболов" пловдивчани гледат финала по волейбол.Мнозина са с български знамена.

 Къде да гледаме финала заедно?                 

📍 София, стадион „Юнак"
📍 София, пл. „Александър Невски"
📍 София, зала „Левски София", Garitage Park
📍 Перник, зала Борис Гюдеров
📍 Царево, Народно читалище "Георги Кондолов"
📍 Пловдив - фонтана пред Общината
📍Бургас - пред Общината
📍 Русе - пред Общината
📍 Велико Търново - парк "Марно Поле"
📍 Враца - залата на Народно читалище "Развитие 1869"
📍 Ямбол - МОЛ Ямбол
📍 Смолян - Спортна зала ,, Величко Чолаков"
📍 Разлог - централен площад
📍 Плевен - площад Възраждане
📍 Габрово - площад Възраждане
📍 Добрич – Скейтпарк / Градски парк „Св. Георги"
📍 Сандански - Спортна зала
📍 Варна - вход на Морска градина
📍 Димитровград - централен площад пред Общината
📍 София - Театър Artvent в УАСГ
📍 Община Белослав - Beloslav Municipality местност "Авренска поляна
📍 Горна Малина – на площада
📍 София - УАСГ - Аула МАКСИМА
📍 Троян - площад "Възраждане
📍 Правец - централен площад
📍 Кюстендил - площад Велбъжд
📍 Сливен - площада пред Общината
📍 Благоевград - пред МОЛ Ларго
📍 Стара Загора - античната улица пред операта
📍 Радомир - МКИЦ "Европа" (младежки дом)
📍 Самоков - Спортен комплекс Самоков
📍 Асеновград - центъра пред Общината
📍 Дупница - площад „Свобода"
📍 Червен бряг - НЧ „Никола Й. Вапцаров – 1908"
📍 Пазарджик - парк Стадиона
📍 Видин - Cпортна зала "Фестивална"
📍 Етрополе - централен площад
📍 Ловеч - малка сцена в зоната на фестивала #TwinTowns&Friends
📍 Търговище - на откритите площи на кафене "Чупката" до читалище "Напредък-1864".
📍 Златоград - Централен площад
📍с. Баните - площад "Шести май"    

Бургазлии гледат заедно мача пред общината Снимка: Димчо Райков
Варненци се събраха да гледат финала на Световното по волейбол на голям екран Снимка:пресцентър на община Варна.
Стотици видинчани заедно подкрепят в спортна зала "Фестивална" българския национален отбор по волейбол. Всяка точка срещу Италия се преживява и аплодира от публиката. Празник за феновете на спорта, организиран от община Видин пред големия екран залата.
Стотици видинчани заедно подкрепят в спортна зала "Фестивална" българския национален отбор по волейбол. Всяка точка срещу Италия се преживява и аплодира от публиката. Празник за феновете на спорта, организиран от община Видин пред големия екран залата.
Феновете на волйбола в Момчилград се събраха в градския парк, където изгледаха мача върху видео билборд.
Десетки се събраха в центъра на Димитровград, за да гледат волейболната среща на огромна видеостена.
