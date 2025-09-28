Вижте как България гледа финала по волейбол заедно (Снимки, видео)

Масово гледане на финала на световното първенство по волейбол, където България ще се изправи срещу Италия, се организира в София.

Столичани и гости на града са се събрали пред екран на пл. "Св. Ал. Невски", за да гледат заедно на живо финала на Световното първенство по волейбол, в който българският национален отбор ще се бори за световната титла. Сред многобройната публика са кметът на столицата Васил Терзиев, общинският съветник Борис Бонев и други известни лица.

Събитието се провежда именно по инициатива на кмета Васил Терзиев и е със свободен вход. За всички присъстващи Столичната община е осигурила голям екран с професионално озвучаване, шатри, както и необходимите мерки за безопасност, така че феновете да могат да се насладят на спортния празник спокойно и заедно.

„След 55 години България отново е на финал и този исторически момент заслужава да бъде преживян от цяла София като един голям отбор. Каня всички – млади и големи – да излезем заедно и да дадем заедно на нашите лъвчета енергията, която заслужават", заяви кметът на София.

500 души се събраха пред общината в Бургас, за да гледат на голям екран волейболния двубоя с Италия.

Пред входа на Морската градина във Варна кипи невероятна атмосфера. Много фенове са пред големия екран, за да гледат на живо финала на Световното първенство по волейбол – България срещу Италия.

На голям екран на площад "Стефан Стамболов" пловдивчани гледат финала по волейбол.Мнозина са с български знамена.

СНИМКИ: Георги Кюрпанов - Генк

Кметът на София Васил Терзиев СНИМКИ: Георги Кюрпанов - Генк

Борис Бонев Снимка: Георги Кюрпанов - Генк

Найден Тодоров Снимка: Георги Кюрпанов - Генк

Къде да гледаме финала заедно?

📍 София, стадион „Юнак"

📍 София, пл. „Александър Невски"

📍 София, зала „Левски София", Garitage Park

📍 Перник, зала Борис Гюдеров

📍 Царево, Народно читалище "Георги Кондолов"

📍 Пловдив - фонтана пред Общината

📍Бургас - пред Общината

📍 Русе - пред Общината

📍 Велико Търново - парк "Марно Поле"

📍 Враца - залата на Народно читалище "Развитие 1869"

📍 Ямбол - МОЛ Ямбол

📍 Смолян - Спортна зала ,, Величко Чолаков"

📍 Разлог - централен площад

📍 Плевен - площад Възраждане

📍 Габрово - площад Възраждане

📍 Добрич – Скейтпарк / Градски парк „Св. Георги"

📍 Сандански - Спортна зала

📍 Варна - вход на Морска градина

📍 Димитровград - централен площад пред Общината

📍 София - Театър Artvent в УАСГ

📍 Община Белослав - Beloslav Municipality местност "Авренска поляна

📍 Горна Малина – на площада

📍 София - УАСГ - Аула МАКСИМА

📍 Троян - площад "Възраждане

📍 Правец - централен площад

📍 Кюстендил - площад Велбъжд

📍 Сливен - площада пред Общината

📍 Благоевград - пред МОЛ Ларго

📍 Стара Загора - античната улица пред операта

📍 Радомир - МКИЦ "Европа" (младежки дом)

📍 Самоков - Спортен комплекс Самоков

📍 Асеновград - центъра пред Общината

📍 Дупница - площад „Свобода"

📍 Червен бряг - НЧ „Никола Й. Вапцаров – 1908"

📍 Пазарджик - парк Стадиона

📍 Видин - Cпортна зала "Фестивална"

📍 Етрополе - централен площад

📍 Ловеч - малка сцена в зоната на фестивала #TwinTowns&Friends

📍 Търговище - на откритите площи на кафене "Чупката" до читалище "Напредък-1864".

📍 Златоград - Централен площад

📍с. Баните - площад "Шести май"