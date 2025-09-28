Руснаците измислиха восъчния Тръмп - фейсбук в България и Македония им повярва

Желязков се е снимал в Ню Йорк с восъчни фигури, философстват БГ умници. Испанският крал Фелипе има абсолютно същата снимка, но там никой и не помисля да се шегува
Премиерът Росен Желязков не се е снимал с американския президент Доналд Тръмп и съпругата му Мелания в Ню Йорк, а с техни восъчни фигури. Това е в момента рефренът на опозицията в социалните мрежи - там текат шеги и закачки. Дори сериозни анализатори си пускат колажи, в които са се монтирали на снимката до Тръмп.
Същата тема циклят и в РС Македония - там пък разнасят президентката Гордана Силяновска. Всъщност моделът явно е взет от руски сайтове, които първи пуснаха снимка на украинския президент Володимир Зеленски и съпругата му от същия прием и написаха, че това е снимка с восъчни фигури.
Каква е истината?
Американският президент всяка година дава прием по случай тържествената сесия на Общото събрание на ООН. Поканени са само ръководителите на националните делегации; поканите са поименни, изпращат се няколко дни предварително, трябва изрично да бъдат потвърдени.
Гостите са посрещани от служители на протокола на Белия дом и снимките се правят от екипа на Белия дом.
Тази година приемът бе в Lotte New York Palace Hotel. Това е луксозен хотел в Манхатън, двойна стая там струва над 500 долара.
Веднага щом пристигнат, гостите на приема се снимат с президента и първата дама и разменят по няколко думи с тях, след което влизат в залата. Позите и усмивките на Тръмп и Мелания са еднакви, защото протоколът на Белия дом държи да са, иначе някой може да се обиди. Леки разлики обаче се виждат в ръцете и косите. Снимките се разпространяват от Белия дом ден-два по-късно, за да могат да се изберат възможно най-близки пози.
Щом се изредят за снимка всички ръководители на делегации, президентът влиза и започва речта си, а до него седи първата дама.
Такива снимки се появиха и с други гости на приема, освен с Желязков, Зеленски и Селяновска. Испанските медии публикуваха снимки на крал Фелипе VI от същия прием, пишат, че са им пратени от Белия дом. Но там никой и не помисля да се изгаври, че кралят се е снимал с восъчни фигури.
На снимки на сирийския президент от същото събитие се вижда, че "восъчните фигури" дори са се раздвижили.
Всяка година на този прием се правят точно такива снимки. Затова например в архивите ни излизат снимки на Бойко Борисов от първия мандат на Тръмп и на Румен Радев и съпругата му Десислава с Джо Байдън и съпругата му.