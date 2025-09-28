Руснаците измислиха восъчния Тръмп - фейсбук в България и Македония им повярва

Желязков се е снимал в Ню Йорк с восъчни фигури, философстват БГ умници. Испанският крал Фелипе има абсолютно същата снимка, но там никой и не помисля да се шегува

Премиерът Росен Желязков не се е снимал с американския президент Доналд Тръмп и съпругата му Мелания в Ню Йорк, а с техни восъчни фигури. Това е в момента рефренът на опозицията в социалните мрежи - там текат шеги и закачки. Дори сериозни анализатори си пускат колажи, в които са се монтирали на снимката до Тръмп.

Същата тема циклят и в РС Македония - там пък разнасят президентката Гордана Силяновска. Гордана Силяновска - президент на РСМ си пусна тази снимка във фейсбук и стана обект на подигравки, че е снимана до восъчни фигури Снимка: Фейсбук Всъщност моделът явно е взет от руски сайтове, които първи пуснаха снимка на украинския президент Володимир Зеленски и съпругата му от същия прием и написаха, че това е снимка с восъчни фигури.

Каква е истината?

Американският президент всяка година дава прием по случай тържествената сесия на Общото събрание на ООН. Поканени са само ръководителите на националните делегации; поканите са поименни, изпращат се няколко дни предварително, трябва изрично да бъдат потвърдени.

Гостите са посрещани от служители на протокола на Белия дом и снимките се правят от екипа на Белия дом.

Тази година приемът бе в Lotte New York Palace Hotel. Това е луксозен хотел в Манхатън, двойна стая там струва над 500 долара.



Веднага щом пристигнат, гостите на приема се снимат с президента и първата дама и разменят по няколко думи с тях, след което влизат в залата. Позите и усмивките на Тръмп и Мелания са еднакви, защото протоколът на Белия дом държи да са, иначе някой може да се обиди. Леки разлики обаче се виждат в ръцете и косите. Снимките се разпространяват от Белия дом ден-два по-късно, за да могат да се изберат възможно най-близки пози.

Щом се изредят за снимка всички ръководители на делегации, президентът влиза и започва речта си, а до него седи първата дама.

Такива снимки се появиха и с други гости на приема, освен с Желязков, Зеленски и Селяновска. Испанските медии публикуваха снимки на крал Фелипе VI от същия прием, пишат, че са им пратени от Белия дом. Но там никой и не помисля да се изгаври, че кралят се е снимал с восъчни фигури. Испанският крал Фелипе VI с Доналд Тръмп и Мелания на същия прием Снимка: Белият дом

На снимки на сирийския президент от същото събитие се вижда, че "восъчните фигури" дори са се раздвижили. А тук восъчните Мелания и Доналд Тръмп даже са се раздвижили