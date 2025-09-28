Даниел Вълчев: Десницата, за добро или за лошо, в момента е извън мача

Той заяви, че не е готов да приеме номинация за президент

Интригата е в това, че управляващата коалиция няма да допусне избори поради простата причина, че Румен Радев е в доста добра позиция, а г-н Радев, понеже знае, че тази позиция ще се промени след президентските избори, най-вероятно той ще направи всичко възможно да има парламентарни избори. Това е мачът. Всички останали според мен са в публиката. Това каза проф. Даниел Вълчев в предаването „Говори сега" по БНТ.

Президентът е мъж на място, но не винаги харесвам това, което прави, допълни той.

Десницата, за добро или за лошо, в момента е извън мача, допълни той.

Лошата информационна кампания на управляващите за въвеждането на еврото според него ще доведе до нагнетяване на общественото напрежение след 1 януари следващата година. Инфлация има и сега, но от следващата година българите ще обясняват причините за нея с въвеждането на еврото, заяви Вълчев.

„Но бих могъл да организирам така, че да се издигна там. Но нито теренът ми харесва - той е твърде кален за моя вкус, нито мисля, че големите партии ще направят така, че да има истински граждански кандидати. За съжаление, това, което виждаме през последните няколко президентски избора, е, че понякога излизат кандидати, които са уж граждански, но всъщност са прикрити партийни", заяви Вълчев.

"Борисов вижда недостатъците", коментира той. Той искаше да каже, че г-н Пеевски има право да говори, защото е в управляващата коалиция, разчете думите на лидера на ГЕРБ за петимата премиери, изказани в парламента също по-рано през седмицата."

Ние сме на няколко крачки от въоръжен конфликт и не знам защо ЕС не взима мерки това да не се случи, допълни той.