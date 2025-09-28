Германци с добри професии се заселват в селата в област Добрич със семействата си

Германции, австрийци, по-малко швейцарци купуват все повече извънградски имоти в област Добрич, казват консултанти по сделки за продажба на имоти.

„Интересът към имоти в села е в посока от Добрич към морето, най-вече в районите на Каварна и Балчик. Търсят се имоти в селата Вранино, Могилище, Момчил, Белгун, Челопечене и др., както и в затворените комплекси с голигрища каквито има

немалко", добавят те.

Отбелязват, че в последните години тенденцията е в Добричко да се заселват млади хора с добри професии и със семействата си.

„Повечето работят онлайн.- в колцентрове и др. Има и такива със занаят, които помагат при ремонтите на

място в селата и на други чужденци, вече закупили имоти. Децата им ходят в местни училища. Прави впечатление, че много бързо се социализират. Германки се включват танцовите и певчевсите състави на местните читалища, участват във фестивали. По-

рано имоти в добричките села купуваха основно пенсионери и малоимотни, сега купувачите са на друго финансово ниво", казват още консултатите.

„Богати предприемачи, основно в строителния бизнес, икономически дейности и др., също се заселват в област Добрич. Откриват фирми в България с тенденция да прехвърлят бизнеса си у нас. Сред тях има бизнесмен, който „идва" с яхта и самолет и

се заселва в Балчишко.

В село Соколово чужденец купи сграда на два етажа в центъра на селото. Смята да направи на първия етаж бистро, а на втория - хотел", обясняват

българските консултанти.

Те очакват тази година още по-голям интерес към закупуване на имоти в област Добрич, защото чужденците смятат, че с въвеждането на еврото у нас

от следващата година цените на имотите може и да се повишат.

„Заселницте в добричките села се притесняват нетолкова от недобрата инфраструктура,

колкото от многото на брой бездомни кучета и котки. Дори проявяват инициатива за осиновяване на бездомните животни от чужденци", добавят те.

Германците търсят най-вече имоти, които подлежат на ремонт, а не да се събаря и да строи наново.Покрай това развиват бизнес и българи, които купуват къщи по селата, ремонтират ги и после ги продават. Същевременно англичани и руснаци, които преди години купуваха имоти, в момента повече продават.