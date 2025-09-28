Асен Василев остава начело на "Промяната", избраха го единодушно (Видео)

С пълно единодушие 289-те делегати на "Продължаваме промяната" решиха Асен Василев да остане начело на партията.

Решението бе съобщено от евродепутатът Никола Минчев по време на общото събрание на ПП, което се провежда този уикенд в "Интер Експо център" в София.

Неофициално се знаеше още вчера, че Василев е единствен кандидат за поста, въпреки че до последно се говореше, че ще има и още един кандидат. Категорично доверие, че бившият финансов министър ще поведе партията в правилната посока изказа вчера бившият ѝ съпредседател Кирил Петков.

"Страшно много ви благодаря за доверието. Както ви обещах, ще се борим до край. Сега е моментът да изберем останалите хора, които ще помагат в тази битка, защото ако има едно нещо, което да съм научил в този живот, е че сам човек не може да стигне далеч. Трябва отбор", заяви Василев в първите си думи пред делегатите.

По-късно днес се очаква да стане ясно и кои членове на партията ще влязат в състава на Националния, Контролния и Изпълнителния съвет. Ще бъде избрана и нова етична комисия, която ще следи за спазването на устава и по същество напомня на антикорупционната комисия (КПК).

