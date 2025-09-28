20-годишен шофьор обърна колата си по таван, тийнейджър е ранен

15-годишно момче е пострадало при катастрофа в Монтанско, съобщиха от полицейската дирекция. Пътният инцидент е станал в събота вечерта, на главната улица в село Расово.

20-годишен се движел с автомобил "Фолксваген" в посока Монтана. Заради несъобразена с пътните условия скорост, водачът изгубил контрол над управлението. Колата излетяла в лявата лента и се обърнала по таван. Вследствие на това е пострадало 15-годишно момче, което се возело в колата. Пристигналите на място медици го транспортирали с линейка до ломската болница „Свети Николай Чудотворец", където е настанен за лечение, със съмнения за счупен прешлен на гръбначния стълб. Опасност за живота му няма.

Полицаи са тествали шофьора за употреба на алкохол, пробата е отрицателна.