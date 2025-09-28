ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Трима са убити, а осем ранени при стрелба срещу во...

Бойко Борисов: Националите по волейбол са истинските обединители на нацията

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов СНИМКА: ОФИЦИАЛЕН ПРОФИЛ ВЪВ ФЕЙСБУК

Националите по волейбол са истинските обединители на нацията. В България се гордеем с вас, написа Бойко Борисов във фейсбук.

България спечели сребърните медали на Световното първенство по волейбол за мъже.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

