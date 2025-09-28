ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Трима са убити, а осем ранени при стрелба срещу во...

Времето София 17° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21385098 www.24chasa.bg

Метър вляво на колчетата в посока София на "Хемус" и нямаше да има неделно задръстване (Видео)

6056
Шофьори опровергаха АПИ, че е била въведена нова организация на движението заради ремонтите

Шофьори опровергаха АПИ, че е била въведена нова организация на движението заради ремонтите

Няма две ленти на влизане в София на магистрала "Хемус", както обяви преди часове Агенцията по пътна инфраструктура.

Шофьори опровергаха съобщението на АПИ, а читател на "24 часа" изпрати като доказателство и видео.

Според агенцията е била въведена нова организация на движението по магистрала "Хемус" на влизане в София заради ремонтните дейности. Затова от 12 часа на обед в неделя до 12 часа на обед в понеделник, пътуващите към столицата щели да се движат двупосочно. Това не отговаря обаче на реалността. Очевидно някой е пропуснал да премести разделителните колчета на магистралата с с метър вляво посока София, и така движението е почти блокирано и само в една колона.

Пътуващите трябва да предвидят поне час за последните километри на входа на столицата, съветват шофьори.

Шофьори опровергаха АПИ, че е била въведена нова организация на движението заради ремонтите

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: А кой ще ви осигури вдигането на заплатите, господа чиновници?