Метър вляво на колчетата в посока София на "Хемус" и нямаше да има неделно задръстване (Видео)

Шофьори опровергаха АПИ, че е била въведена нова организация на движението заради ремонтите

Няма две ленти на влизане в София на магистрала "Хемус", както обяви преди часове Агенцията по пътна инфраструктура.

Шофьори опровергаха съобщението на АПИ, а читател на "24 часа" изпрати като доказателство и видео.

Според агенцията е била въведена нова организация на движението по магистрала "Хемус" на влизане в София заради ремонтните дейности. Затова от 12 часа на обед в неделя до 12 часа на обед в понеделник, пътуващите към столицата щели да се движат двупосочно. Това не отговаря обаче на реалността. Очевидно някой е пропуснал да премести разделителните колчета на магистралата с с метър вляво посока София, и така движението е почти блокирано и само в една колона.

Пътуващите трябва да предвидят поне час за последните километри на входа на столицата, съветват шофьори.