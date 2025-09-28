Лена Бориславова няма да е в ръководството на "Промяната", не подала искане

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Лена Бориславова вече не е част от Изпълнителният съвет на "Продължаваме промяната", който днес бе преизбран от националния съвет на партията. Това бил неин личен избор, тъй като не е подала искане да влезе в ръководния орган.

В него обаче влизат председателят на парламентарната група на ПП-ДБ Николай Денков, кметовете на Варна Благомир Коцев и на Благоевград Методи Байкушев.

При старта на конгреса вчера бившият съпредседател и основател на партията Кирил Петков заяви, че приоритетно издига кандидатурата на Коцев за съвета.

В Изпълнителният съвет, чийто председател е преизбраният за лидер Асен Василев, влизат още 13: Николай Денков, Методи Байкушев, Благомир Коцев, Васил Пандов, Михал Камбарев, Стою Стоев, Ивайло Шотев, Богдан Богданов, Венко Сабрутев, Вяра Тодева, Тони Стойчева и Татяна Султанова.

Освен Лена Бориславова, от Изпълнителният съвет отпадат евродепутатите Христо Петров и Никола Минчев, както и кметът на Пазарджик Петър Куленски.

Зам.-председател на партията също ще има, но неговото име ще стане ясно след като Изпълнителният и национален съвет го изберат.

При старта на общото събрание вчера юристката, която е едно от знаковите лица на партията не бе видяна в "Интер Експо Център", където заседаваха делегатите. Пусна се слух, че я няма заради обтегнати отношения с Асен Василев и той дори заплашил да я изключи. Тя пък тази сутрин написа във фейсбук, че била на обучение на АЛДЕ, затова я нямало на конгреса.

След избора на ръководство, лидерът на партията Асен Василев представи новата й платформа, която ще се развива в 5 области: конкурентен бизнес, здравеопазване, справедливост и свобода, достойни пенсии и доходи за младите семейства.

Кирил Петков и Лена Бориславова вероятно ще влязат в националния съвет на партията, чийто избор тече в момента. И двамата са подали кандидатури за него, обяви Василев.

Тази седмица ще внесат подписи за извънредна комисия за осигуряване на достойно заплащане на младите лекари, стана ясно още от неговото изявление пред медиите.

Освен това те ще подкрепят вот на недоверие за водната криза в пленарна зала. От "Възраждане" обявиха, че са подготвили и искат да внесат. Не им стигали обаче 5 подписа.

