С Ден на отворените врати честват 55-ата годишнина на Математическата гимназия в Пловдив

Ученици и учители ще показват ключови места, свързани с историята на Математическата гимназия "Академик Кирил Попов", ще споделят любопитни факти и ще отговарят на въпроси на гости по време на Деня на отворените врати, посветен на 55-ата годишнина на училището. Той ще се проведе на 29 септември, като гостите ще бъдат посрещани между 17 и 19 ч., съобщиха от гимназията.

В 18,15 часа ще стартира и среща с настоящи и бивши възпитаници на училището, на която ще бъде представена историята на елитната гимназия и ще бъдат обсъдени юбилейните прояви. Официалният старт на честванията пък ще бъде даден с пресконференция още в 11 ч.

Математическата гимназия "Акад. Кирил Попов" е основана през 1970 г. и вече повече от половин век е сред водещите образователни институции в България. Нейни ученици са носители на международни отличия по математика, информатика, физика, астрономия и други науки, а днес стотици от тях са утвърдени учени и професионалисти с принос за обществото.

Юбилейната година ще премине под мотото "Приемственост, традиции, постижения, бъдеще" и ще включва редица инициативи, сред които традиционният турнир по математика "Димо Малешков", който ще се проведе на 25 октомври.