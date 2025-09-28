ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Крива пешеходна пътека по диагонал се появи на столично кръстовище

Снимки ГЕОРГИ КЮРПАНОВ-ГЕНК

На кръстовището на столичните улици „Солунска" и „Княз Борис I" се появи пешеходна пътека, която реши да поеме по свой собствен път – диагонално и доста криво през средата на кръстовището, видя репортер на "24 часа".

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                           

