Крива пешеходна пътека по диагонал се появи на столично кръстовище

На кръстовището на столичните улици „Солунска" и „Княз Борис I" се появи пешеходна пътека, която реши да поеме по свой собствен път – диагонално и доста криво през средата на кръстовището, видя репортер на "24 часа".