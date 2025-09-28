Задържаха двама петрички полицаи, заподозрени за чадър над наркодилъри

Двама полицаи от Районното управление в Петрич са задържани при акция на дирекция "Вътрешна сигурност" към МВР. До ареста се стигнало след откриване на нива с канабисови насаждения в село в подножието на планината Беласица и задържане на стопанина. Двамата униформени са задържани по подозрения, че са опънали чадър над кримигрупировка, занимаваща се с отглеждане и разпространение на канабис. Образувано е досъдебно производство, под надзора на Районната прокуратура.

Преди близо година бяха арестувани началникът на РУ - Петрич Борислав Гецев, и още двама служители на управлението за участие в организирана престъпна група за рекет, насилие и прикриване на престъпления.