ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Трима са убити, а осем ранени при стрелба срещу во...

Времето София 17° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21385531 www.24chasa.bg

Росен Желязков: Националите ни по волейбол показаха колко много може да постигне българинът

1284
Премиерът Росен Желязков Снимка: МС

Националите ни по волейбол показаха колко много може да постигне българинът със своя талант, воля и огромни усилия, каза премиерът Росен Желязков, цитиран от Министерския съвет във фейсбук по повод Световното първенство по волейбол за мъже.

Отдавам признание на играчите, треньорите, целия щаб, федерацията и всички, които допринесоха за този успех, допълва Желязков. Убеден съм, че най-доброто за този отбор тепърва предстои! Гордеем се с вас, момчета и горе главите, пише в публикацията. По думите на министър-председателя сребърните медали са феноменален успех - цяла България ви благодари!

България спечели сребърните медали, след като загуби от Италия с 1:3 на финала във Филипините.

Премиерът Росен Желязков Снимка: МС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: А кой ще ви осигури вдигането на заплатите, господа чиновници?