Зайо Байо, какъв правиш съдията - плашлив, късметлия или охолен?

Дани Каназирева получи плюшено зайче от председателя на Върховния административен съд Георги Чолаков при встъпването си като административен съдия в Пловдив.
  • Пловдивчанката Дани Каназирева изтри снимката с плюшеното зайче - ведомствен подарък на цена 21 лв. за всеки нов магистрат във Върховния административен съд и административните съдилища. За жените - с розова панделка, за мъжете - със синя

А защо трябва да изтърпя всичко това, за да стана истински? Диви се плюшеното зайче, описано от Марджъри Уилямс Бианко през далечната 1922 г. Героят в тази книга, превърнала се в 100-те най-любими детски приказки за всички времена, е изумен, когато разбира, че ще стане истински, чак когато козината му се проскубе, очите му изпадат, а краката едва ще го държат. С една дума - когато остарее. Литературните критици виждат в този сюжет желанието на Марджъри да търси връзка между реалното и въображаемото.

Вероятно и председателят на Върховния административен съд Георги Чолаков се гневи и съжалява за собствената си идея да посреща новите колеги с подарък плюшено зайче.

В казармата към родения преди почти 60 години магистрат със сигурност са се обръщали като към "заек" - новобранец, каквото е едно от преносните значения на тази дума. Едва ли и целта му е била плюшената играчка да помогне на новите съдии след време да се превърнат в "гърмени зайци" - сръчни и опитни, каквото е другото преносно значение за животното с дълги уши и дълги крака от семейството на гризачите.

Критиците на шефа на ВАС Чолаков го нападнаха съвсем реално обаче не само за зайците, а и за желанието му да продължи да управлява и след изтичане на мандата този важен съд, който се занимава с жалби и протести срещу актове на Министерския съвет, на премиер и министри, на Висшия съдебен съвет, на БНБ и всякакви институции в държавата.

Затова и всяко действие на Чолаков се следи внимателно. Дори и "заешкият ритуал", който едва ли щеше да стане така публичен, ако Дани Каназирева, която спечелила конкурс за съдия в Административен съд - Пловдив, не бе се похвалила в социалните мрежи. Като опитен политик бившата областна управителка, депутатка, кандидат-кметица, съветничка, положи клетва на 11 август като магистрат.

И както Каназирева обича, публикува във фейсбук снимки от тържествения момент, за да покаже своята нова роля.

Очаквано за подобна церемония, на една от тях Каназирева е заснета с бившия шеф на ВАС и бивш и.ф. председател на съда Георги Чолаков. В ръката си съдийката държи плюшено зайче с розова панделка, гледа го мило и се усмихва широко.

И за разлика от другите встъпващи административни съдии, чиито профили в социалните мрежи (ако имат такива) не се следят от медии и почитатели, то Каназирева има сериозна фенгрупа заради участието си в политиката. Затова и моментално снимката беше публикува в десетки сайтове. Така дойде и логичният въпрос защо в този важен за професионалния път момент Каназирева държи плюшена играчка наред с трите книги правна литература, подарък при встъпването в длъжност.

"24 часа" тръгна по следите на пухкавия заек с клепнали уши, за да разплате загадката за подобна играчка, която е подходяща май повече за стреснат първокласник, отколкото за един административен съдия.

А и бившата депутатка и настояща магистратка хич не изглеждаше стресната. Оказа се, че Каназирева не е единствената с плюшена играчка. Освен нея на 11 август клетва полагат още 17х административни съдии. Всеки е получил заек с розова или синя панделка - зависи от пола на магистрата. Оказа се, че практиката съществувала от няколко години. Играчката със скромна цена от 21 лева влиза в бюджета на ВАС.

Николай Георгиев при встъпването си в длъжност като съдия в Административен съд – Благоевград.
Както често се случва у нас, след бурните реакции в социалните мрежи Дани Каназирева изтри снимката със зайчето от фейсбук страницата си. Традицията впрочем да се подаряват плюшени или хартиени моркови и досега съществува в първия учебен ден в не едно българско училище. Всички знаем, че първокласниците, а и осмокласниците са наричани зайци от батковците и каките от по-горните класове. Зайци, защото са по-несигурни, уплашени, притеснени в сравнение с големите, които са врели и кипели по училищните коридори. Също като това красиво, пухкаво и бързо животинче, чието сърце обаче тупти учестено и при най-малката опасност.

Заешко сърце, кой не е чувал този израз, тоест много си страхлив. На съдии обаче едва ли подхожда да са плашливи и несигурни, дори да са новобранци в системата.

А иначе заекът е натоварен с много символика. Точно той олицетворява плодородието, късмета, срамежливостта, бързината, растежа, прераждането, креативността, хармонията, семейството, охолството. Великденският заек, който все повече набира популярност у нас, макар и далечен на православната традиция, е символ на пролетта, зараждащия се живот и плодородието. Според китайския хороскоп хората от зодията на заека мразят да бъдат притискани и да вземат решения под натиск.

Популярен късметлийски символ е и заешкото краче. В някои култури се носи като амулет заради късмета. Това убеждение се поддържа от хора на много места по света, включително Европа, Китай, Африка и Северна и Южна Америка.

Преди години у нас също беше доста модно да се закача заешко краче по чанти и несесери.

Модата с подаръците при встъпване и на изпороводяк е много популярна у нас. Традиционен армаган е ведомствена книжна торбичка с тефтер, химикалка, настолен календар. В юридическите среди се прибавя и правна литература, може конституцията плюс някой научен труд в съответната област.

Друг популярен подарък е компасът, за да не се загубва посоката.

А иначе извън зайчетата пред ВАС стои много по-важен въпрос, а именно кой ще го оглави, след като магистратите от този съд върнаха топката на ВСС.

