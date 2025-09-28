Веган луканка и биосирене по 18 лв. на първия биофест във Велико Търново

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Над 5600 производители у нас правят екологично чисти храни

Вегетарианска луканка от цвекло, биволски кашкавал с мащерка, занаятчийски сладолед от овче, козе и краве мляко, натурални ореховки, напитки от арония, малини, бъз, козметика с българска роза - това са само част от бутиковите родни продукти, които можеха да се видят и опитат на първия по рода си Национален биофест във Велико Търново през уикенда.

Той събра в парк “Марно поле” почитатели на натуралната, чиста, здравословна и изключително разнообразна българска храна от цялата страна и чужбина.

Над 70 сертифицирани производители и стопанства в преход подредиха щандове с храни, напитки, плодове, зеленчуци, суровини, пчелни продукти, козметика. Инициативата в подкрепа на родното производство е на Министерството на земеделието и храните по повод Европейския ден на биоземеделието. За откриването на феста в старата българска столица пристигнаха министър Георги Тахов и председателят на ресорната парламентарна комисия Цвета Караянчева. Заедно с кмета домакин - Даниел Панов, и областния управител Юлия Ликоманова те дадоха старт на истинската българска храна и биокултурата.

Министърът на земеделието Георги Тахов и кметът на Велико Търново Даниел Панов (от ляво надясно) връчиха наградите по време на първия биофест.

“Министерството на земеделието и храните

ще продължи активно да подкрепя

развитието на биологичното земеделие в България чрез конкретни инвестиционни инструменти и приоритетни политики, насочени към устойчивото използване на природните ресурси и развитието на селските райони”, увери д-р Георги Тахов.

Той подчерта, че България има силни традиции и благоприятни природни условия за развитие на сектора. “В страната вече има над 5600 сертифицирани биопроизводители, а контролираните площи достигат близо 200 хиляди хектара”, посочи Тахов. И съобщи, че сред основните мерки, които МЗХ предвижда в подкрепа на сектора, са новата интервенция “Биологично животновъдство” с бюджет от 85 млн. евро, която ще стартира през 2026 г. Акцентира и върху увеличението на средното ниво на подпомагане по интервенцията “Биологично растениевъдство” от 50 на 70 процента.

“Община Велико Търново категорично подкрепя изложението – вярвам, че

то ще се превърне в ежегодно и ще се разширява

Все повече стават хората, които оценяват и търсят родната натурална продукция. Държавата трябва да подкрепя повече българското производство”, подчерта Даниел Панов.

По време на официалното откриване бяха връчени и новите награди “Национален Биофест 2025”. За “Биопроизводител на годината” бе обявен земеделският стопанин Владимир Кънев, който има 250 кошера в района на Павликени.

Събитията на две сцени не спираха до късна вечер в трите фестивални дни.

За “Най-добро биопредприятие” приз получи фирма “100 Процента Био” на Христо Близнаков и Павел Желязков. Община Троян бе отличена с грамота за иновативен подход в детското хранене чрез въвеждане на натурални биопродукти. Кметът на Велико Търново Даниел Панов и областният управител Юлия Мутафчиева връчиха отличия на Своге - за осигуряване на широк достъп до биопродукти в детското, училищното и социалното хранене през 2025 г., както и на “Натюр БГ” - за реализиран най-добър биомаркетинг със своите солети и енергийни барчета.

През фестивалните дни имаше занимания и интересни събития, свързани с природосъобразния начин на живот за малки и големи. Специален гост бе Ути Бъчваров, който приготви огромна биобаница на барбекю с 60 кг сирене и 400 яйца. Печивото

бе разделено на 1000 парчета и излапано за норматив

“Ние продаваме краве сирене по 18-20 лв. килото на фермерските пазари, а в магазина има сирене по 25 лв. Самите хора трябва да си променят мисленето, да подкрепят българския производител и да вземат директно от него”, прикани Антон Антонов.

На огромната сцена на биокултурата - парк “Марно поле” и летния театър в Търново, събитията не спираха до късно вечерта. Имаше концерти, пърформанси, циркови артисти, игри, детски творителници, безплатни дегустации, демонстрации на живо.