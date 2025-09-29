120 амбициозни мъже и жени качиха българска компания на върха в защитата от фалшификати

- За 30 години устойчив бизнес "Демакс Холограми" зае водещото място в бранша за Югоизточна Европа
- Нейни са защитните знаци за документи, формуляри, ценни книги, лични карти, сертификати, акции, банкноти, дипломи, билети, винетки, стикери, търговски марки
Близо 30 години внушително присъствие на силно конкурентни пазари - в България и в над 70 държави. 5762+ доволни клиенти, 23 158+ поръчки само за последната година. Цели пет сертификата ICO плюс WLA Securiti Control Standard. Седем престижни международни награди, присъдени от авторитетно жури. И още една, съвсем наскоро.
Кратката визитка не е на водеща световна компания. Българска е и се е наложила като единствен производител у нас и безспорен лидер в Югоизточна Европа.
Водеща секюрити печатница и най-модерното ни частно полиграфическо
предприятие Призната за лидер в света на холографията и... често атакувана у нас.
Това е “Демакс Холограми” АД , част от групата “Демакс”. В модерна собствена сграда в София 120 амбициозни мъже и жени разработват и внедряват холографски продукти и оптични системи от най-висок клас за защита на документи и автентичност на търговски марки. Най-новото оборудване е E-Beam Lithography System – последно световно достижение за създаване на холографски оригинали с най-висока степен на защита.
Нейни са холограмните знаци за документи, формуляри, ценни книги, документи за самоличност, сертификати, акции, дипломи, билети, винетки, застрахователни стикери, търговски марки, парични знаци и какво ли още не. Тези знаци са тяхната защита от фалшификации.
Във внушителния портфейл на “Демакс Холограми” има клиенти от различен мащаб - от държави, поръчали лични карти за гражданите си или защита за националната си валута, през престижни световно известни университети, застраховали дипломите на възпитаниците си от самозванци, та до световно популярни футболни клубове и търговски вериги и по-скромни производители и търговци, разказва за “24 часа” изпълнителният директор Валентин Моновски.
Първото отличие е българско от 2004 г. - златен медал и диплом от 60-ия Международен технически панаир - Пловдив, за “Холограми и оптични елементи за защита на търговски марки и документи срещу фалшификация”.
През 2011 г. новият златен медал е дублиран, но вече зад граница - IHMA оценява като най-добър секюрити продукт Car Document Authentication for Bulgaria. Само 3 години по-късно, през 2014 г., “Демакс Холограми” получава признание зад океана - с наградата American Sesames Award за многослоен защитен стикер SkimProt, отличен като най-иновативен продукт в категория “Картово производство” на CARTES Secure Connections America, Лас Вегас. През 2015 г. списание Forbes България я отличава в категория “Най-добър стартиращ бизнес”. Проектът “Египетска фантазия” с нанооптичен дифракционен елемент през 2016 г. прави “Демакс Холограми” победител в две от най-престижните от общо пет категории – “Най-иновативна холографска технология за защита на документи и търговски марки” и “Най-добра защитна холограма”. Изискването е едно и също към всеки претендент – проектът да е иновативен или икономически добре позициониран на пазара. И да бъде създаден не по-късно от една календарна година преди обявяването на номинациите, както и да не е влязъл в масово производство.
Успехът е дублиран следващата година, когато точно на юбилейната конференция на Международната асоциация на производителите на холограми българската компания отнася приза в категория Best origination за 2017-а с проекта 1001 Hollars и получава номинация за втория си проект К2.BG. Битката е
спечелена в оспорвана конкуренция с още 47 проекта на водещи компании от цял свят
в областта на оптичните защитни технологии.
Последното отличие е от съвсем скоро, при това от най-значимата световна сцена за иновации в оптичните и дигиталните технологии за защита на документи. Победителят е проектът “Иконата на св. Георги” - продукт на най-съвременните холографски технологии. Вдъхновен е от чудотворната Фануилска икона на св. Георги Победоносец в Зографския манастир.
“Направихме прецизно възпроизводство на свещеното изображение с удивителна точност, постигайки реалистичен триизмерен ефект, който “оживява” иконата”, разказват от екипа.
Без съмнение полето за този бизнес е широко. Холограмите са ефикасно средство за защита на банкноти, лични документи, шофьорски книжки, винетки, застрахователни полици, карти, дипломи, търговски марки, бандероли и други ценни книги, сертификати, разрешителни.
Най-новите решения вече предлагат нанооптични защитни елементи от най-високо ниво, които надграждат съществуващите защити и дават сигурност, че имитирането и копирането на продукти граничи с невъзможното.
“На този фон стои малко странно решението на транспортния министър Гроздан Караджов да махне стикерите за коли с холограма”, споделя изпълнителният директор на компанията Валентин Моновски.