120 амбициозни мъже и жени качиха българска компания на върха в защитата от фалшификати

За 30 години устойчив бизнес "Демакс Холограми" зае водещото място в бранша за Югоизточна Европа

Нейни са защитните знаци за документи, формуляри, ценни книги, лични карти, сертификати, акции, банкноти, дипломи, билети, винетки, стикери, търговски марки

Близо 30 години внушително присъствие на силно конкурентни пазари - в България и в над 70 държави. 5762+ доволни клиенти, 23 158+ поръчки само за последната година. Цели пет сертификата ICO плюс WLA Securiti Control Standard. Седем престижни международни награди, присъдени от авторитетно жури. И още една, съвсем наскоро.

Кратката визитка не е на водеща световна компания. Българска е и се е наложила като единствен производител у нас и безспорен лидер в Югоизточна Европа.

Водеща секюрити печатница и най-модерното ни частно полиграфическо

предприятие Призната за лидер в света на холографията и... често атакувана у нас.

Това е “Демакс Холограми” АД , част от групата “Демакс”. В модерна собствена сграда в София 120 амбициозни мъже и жени разработват и внедряват холографски продукти и оптични системи от най-висок клас за защита на документи и автентичност на търговски марки. Най-новото оборудване е E-Beam Lithography System – последно световно достижение за създаване на холографски оригинали с най-висока степен на защита.

Нейни са холограмните знаци за документи, формуляри, ценни книги, документи за самоличност, сертификати, акции, дипломи, билети, винетки, застрахователни стикери, търговски марки, парични знаци и какво ли още не. Тези знаци са тяхната защита от фалшификации.

“Демакс” притежава водещата секюрити печатница в региона, която отпечатва документи и холограмни изображения.

Във внушителния портфейл на “Демакс Холограми” има клиенти от различен мащаб - от държави, поръчали лични карти за гражданите си или защита за националната си валута, през престижни световно известни университети, застраховали дипломите на възпитаниците си от самозванци, та до световно популярни футболни клубове и търговски вериги и по-скромни производители и търговци, разказва за “24 часа” изпълнителният директор Валентин Моновски.

Първото отличие е българско от 2004 г. - златен медал и диплом от 60-ия Международен технически панаир - Пловдив, за “Холограми и оптични елементи за защита на търговски марки и документи срещу фалшификация”.

През 2011 г. новият златен медал е дублиран, но вече зад граница - IHMA оценява като най-добър секюрити продукт Car Document Authentication for Bulgaria. Само 3 години по-късно, през 2014 г., “Демакс Холограми” получава признание зад океана - с наградата American Sesames Award за многослоен защитен стикер SkimProt, отличен като най-иновативен продукт в категория “Картово производство” на CARTES Secure Connections America, Лас Вегас. През 2015 г. списание Forbes България я отличава в категория “Най-добър стартиращ бизнес”. Проектът “Египетска фантазия” с нанооптичен дифракционен елемент през 2016 г. прави “Демакс Холограми” победител в две от най-престижните от общо пет категории – “Най-иновативна холографска технология за защита на документи и търговски марки” и “Най-добра защитна холограма”. Изискването е едно и също към всеки претендент – проектът да е иновативен или икономически добре позициониран на пазара. И да бъде създаден не по-късно от една календарна година преди обявяването на номинациите, както и да не е влязъл в масово производство.

Успехът е дублиран следващата година, когато точно на юбилейната конференция на Международната асоциация на производителите на холограми българската компания отнася приза в категория Best origination за 2017-а с проекта 1001 Hollars и получава номинация за втория си проект К2.BG. Битката е

спечелена в оспорвана конкуренция с още 47 проекта на водещи компании от цял свят

в областта на оптичните защитни технологии.

Последното отличие е от съвсем скоро, при това от най-значимата световна сцена за иновации в оптичните и дигиталните технологии за защита на документи. Победителят е проектът “Иконата на св. Георги” - продукт на най-съвременните холографски технологии. Вдъхновен е от чудотворната Фануилска икона на св. Георги Победоносец в Зографския манастир.

Наградените участници в последното издание на световните отличия за оптични и дигитални технологии

“Направихме прецизно възпроизводство на свещеното изображение с удивителна точност, постигайки реалистичен триизмерен ефект, който “оживява” иконата”, разказват от екипа.

Без съмнение полето за този бизнес е широко. Холограмите са ефикасно средство за защита на банкноти, лични документи, шофьорски книжки, винетки, застрахователни полици, карти, дипломи, търговски марки, бандероли и други ценни книги, сертификати, разрешителни.

Най-новите решения вече предлагат нанооптични защитни елементи от най-високо ниво, които надграждат съществуващите защити и дават сигурност, че имитирането и копирането на продукти граничи с невъзможното.

“На този фон стои малко странно решението на транспортния министър Гроздан Караджов да махне стикерите за коли с холограма”, споделя изпълнителният директор на компанията Валентин Моновски.