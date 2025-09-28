ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Трима са убити, а осем ранени при стрелба срещу во...

Кирил Петков и Лена Бориславова влизат в Националния съвет на "Промяната"

Елица Чупарова

3052
Кирил Петков, Асен Василев и Николай Денков на конгреса на ПП. СНИМКА: Николай Литов

Бившият съпредседател на "Продължаваме промяната" Кирил Петков и юристката Лена Бориславова бяха избрани за членове на новия Национален съвет на ПП.

И двамата вече не са част от тясното ръководство на партията- Изпълнителният съвет, който също бе преизбран на общото събрание, което се проведе този уикенд в София. 

Петков се отказа от лидерството на "Промяната" след корупционния скандал, който се завихри в София в края на юни. Тогава той подаде оставка и като депутат. Бориславова пък сама избра да остане извън ръководния орган на партията. Тя дори не присъства на конгреса, което отново породи слухове за конфликт между нея и Асен Василев, който в неделя бе преизбран единодушно от делегатите за лидер на ПП.

Според слуховете отношенията между Бориславова, която винаги е била сред най-близките съветници на Кирил Петков, и бившия финансов министър били обтегнати, като се заговори, че той дори бил заплашил да я изключи от партията. 

Отсъствието си от конгреса Бориславова обясни с участието си в обучение на женската организация на АЛДЕ, в която ПП членува.

Освен Петков и Бориславова, в изпълнителният съвет вече не участват евродепутатите Никола Минчев и Христо Петров (Ицо Хазарта), както и кметът на Пазарджик Петър Куленски. Общото събрание на "Промяната" избра и нов консултативен съвет. Бе създаден и нов орган: етична комисия, която да следи за спазване на устава на партията.

