Седемте ключа към успеха

Съдът взе каруцата на мъж от Карловско, пренасял незаконно дърва с нея

Никола Михайлов

[email protected]

СНИМКА: Pixabay

Превозното средство послужило за извършване на престъпление и затова се конфискува

Мъж, спипан да пренася дърва без разрешително на територията на карловското село Христо Даново, се разделя с каруцата си. След като признал вината си пред Районния съд в града на Левски, той е сключил споразумение с прокуратурата. Тъй като каруцата е послужила за извършване на престъплението, е разпоредено тя да бъде отнета в полза на държавата. 

Нарушителят бил спрян на 15 януари. Оказало се, че транспортира 1,2 кубични метра дърва за огрев от вида "обикновен габър" на обща стойност 114 лв. След като се признал за виновен, извършителят се договорил за парична глоба от 500 лв. Трябва също така да плати 113,08 лв. разноски за експертиза. Дървата ще бъдат върнати на Горското стопанство, а каруцата и амуницията за кон отиват при държавата.

Решението на съда, с което споразумението е одобрено, е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

