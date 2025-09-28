Асен сам на върха в “Промяната”, Лена сама избра да се “лекува” от лидерската власт (Обзор)

Тя и Кирил Петков обаче влизат в Националния съвет, партията си избра и етична комисия

Асен Василев очаквано ще е лидер на “Продължаваме промяната”, но друго знаково за партията лице - Лена Бориславова, сама избра да не е част от екипа му - Изпълнителната комисия.

С това свое нежелание да играе за място в ръководството и неочаквана командировка в чужбина тя сама усили интригата, че има сериозно напрежение с новия - стар лидер. С Асен Василев дълго бяха отбор, докато съпредседател беше и Кирил Петков.

Знаково Бориславова не дойде на Общото събрание на партиятапрез уикенда. Дори спътникът ѝ в живота Мирослав Иванов не споменал на съпартийците си къде точно се намира Лена. В неделя сутринта тя сама пусна пост във фейсбук, че е на среща на жените от АЛДЕ - партията на европейските либерали, в която ПП вече членува.

Сред делегатите обаче най-обсъждана била темата защо Бориславова не търси място в партийната власт, което е

необичайно за свръхактивната млада дама,

която след десетина дни навършва 36 години. Неофициално, но категорично източници от ПП коментираха, че напрежение поне видимо няма между Бориславова и Василев. Част от съпартийците ѝ са категорични, че самата тя има нужда от време, за да осмисли своето поведение вътре в партията.

Без да дават конкретни примери, депутати от ПП споделят, че след лидерската оставка на Кирил Петков през юни след разкритията за корупционен натиск в партията Изпълнителната комисия се е еманципирала от Лена Бориславова. Няколко нейни предложения са били отхвърлени и това е накърнило видимо лидерското ѝ самочувствие. Юристката видимо се е дистанцирала още тогава от партийната работа. Както е известно в ПП - тя ръководеше всички екипи по различни законодателни предложения, както и действията срещу властта. А по времето на Кирил Петков като министър-председател Бориславова, в ролята на началник на неговия кабинет дори координирала работата на спецслужбите, изисквайки техните доклади да преминават през бюрото ѝ. Още тогава обаче се говореше, че Асен Василев като вицепремиер и финансов министър има друга визия за работата на правителството. И особено за неговия публичен образ, където се сблъскаха визиите на Бориславова и PR-а и създател на ПП Диана Дамянова.

Лена ще има време да излекува и надживее “лидерската болест” и за самата нея това ще е полезно и нужно, обясни ситуацията депутат от ПП. Вместо на конгреса Лена Бориславова отиде на обучение на жените политици от АЛДЕ. СНИМКА: Фейсбук на Лена Бориславова

Асен Василев бе избран за лидер без конкуренция и единодушно. До последно се говореше, че ще има още един кандидат, но име така и не беше споменато. Запознати споделят, че

делегати са настоявали за поста да играе акад. Николай Денков, но той отказал

По-късно в неделя пред Нова тв бившият премиер категорично отрече да е ставало въпрос да стане съпредседател на “Промяната”. Имаме ясното съзнание, че сме в тежка битка. Не искаме да създаваме вътрешнопартийно напрежение, затова се обединихме около фигура, която може да води - това е Асен Василев, обясни той.

Безгранично доверие, че доскорошният му партньор Асен Василев ще води партията в правилната посока, изрази Кирил Петков в събота, когато говори пред делегатите.

Василев пое еднолично ръководството на партията след неговата оставка през юни. Тогава Петков се оттегли и от лидерския пост, и от парламента заради напускането на двама районни кметове на ПП и корупционния скандал, довел до задържането на зам.-кмета на София Никола Барбутов.

След оставката на Петков бе свикан конгресът, на който да се избере нов лидер и ръководни органи, а самият той тръгна да обикаля структурите из страната и да стяга партията.

Още тогава Петков обяви, че няма да се кандидатира

отново за лидер. А сега, също като Бориславова, избра да не е част от тясното ръководство на партията. Кой влезе в него и кой не пожела - виж в карето долу.

В изявление пред медиите в края на форума обаче Асен Василев обяви, че и Петков, и Бориславова най-вероятно ще са членове на новия Национален съвет. И двамата са подали кандидатури и вероятно ще бъдат избрани, заяви той.

Гласуването за разширеното ръководство продължи до късно в неделя. Вотът за всички партийни органи беше електронен - чрез специално приложение.

Заради скандалите от лятото “Промяната” си създаде антикорупционен орган - етична комисия. Едно от категоричните мнения, което се наложи на форума, беше, че ПП трябва да запази коалицията си с ДБ.

Венко Сабрутев и Методи Байкушев останаха членове на Изпълнителния съвет, но Венеция Ангова - не. СНИМКА: Николай Литов

Кметът на Благоевград е новата звезда, Благо Коцев от ареста - в ръководството, Ицо Хазарта и Никола Минчев излязоха

Кметът на Благоевград Методи Байкушев е новата звезда на ПП, а този на Варна - Благомир Коцев, който от няколко месеца е в ареста, бе избран за член на Изпълнителният съвет на "Продължаваме промяната". Номинацията на Коцев беше направена лично от бившия съпредседател Кирил Петков пред делегатите на партийния форум.

От тясното ръководство на партията обаче отпаднаха и други ключови лица освен Лена Бориславова и Кирил Петков - евродепутатите Христо Петров (Ицо Хазарта) и Никола Минчев. В краткия списък от 12 членове вече не фигурира и името на кмета на Пазарджик Петър Куленски. Според запознати всички те сами не са пожелали да бъдат част от екипа на новия стар лидер Асен Василев. Ицо Хазарта и Никола Минчев обаче се очаква да бъдат членове на Националния съвет по право като евродепутати.

От тясното партийно ръководство отпаднаха още ексдепутатката Венеция Ангова, бившата вицепремиерка Калина Константинова, както и бившият регионален министър Андрей Цеков.

В съвета влизат 9 нови лица. А от досегашните членове освен самия Василев остават само трима: Методи Байкушев и депутатите Николай Денков и Венко Сабрутев.

Към тясното ръководство освен Благомир Коцев се присъединяват депутатите Богдан Богданов, Васил Пандов, Стою Стоев, Ивайло Шотев и Татяна Султанова. 289-те делегати избраха в състава на Изпълнителния съвет да влезе бившата областна управителка на София-град, по чието време беше демонтиран Паметникът на Съветската армия - Вяра Тодева, както и районната кметица от Пловдив Тони Стойчева и бившият депутат Михал Камбарев.