Само 3 дни изкара зад решетките дилър, спипан с кокаин за над 40 хил. лева в Пловдив

Признал вина и се споразумял с прокуратурата за условна присъда

Само 3 дни е бил задържан чужденец, арестуван в Пловдив с голямо количество кокаин, който държал с цел разпространение. Мъжът се е признал за виновен и е сключил споразумение с прокуратурата, като е договорил условна присъда.

На 10 май служители на реда открили наркотика на чуждия гражданин. Белият прах тежал малко над 139 грама, а стойността му била общо 42 496,51 лв. Дилърът бил арестуван, но след 3 дни излязъл на свобода под гаранция от 4000 лв. Получил и забрана да напуска пределите на страната.

Признавайки вината си мъжът се е споразумял за 2-годишна условна присъда с 4 г. изпитателен срок. Трябва да плати и 6000 лв. глоба и 329,82 лв. Ще му бъде върната обаче немалка сума пари в кеш, която е била иззета по време на разследването - 3030 евро и 710 лв.