ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Национал с нов треньор в Португалия

Времето София 14° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21388154 www.24chasa.bg

Обзавеждат новия корпус към ОУ "Яне Сандански" в Пловдив

Мая Вакрилова

[email protected]

1380
Новият корпус към ОУ "Яне Сандански" Снимка: Мая Вакрилова

Строителните дейности на пристройката на ул. "Кичево" са към своя край

Започва обзавеждането на новия корпус към ОУ "Яне Сандански". Това става ясно от обявената от община Пловдив обществена поръчка за доставка и монтаж на мебели за пристройката към училището.

Новият корпус ще разполага с 288 броя ученически столове и 12 броя учителски. Също така ще има нови бюра, закачалки, шкафове за дрехи и учебници и 48 броя секции за книги.

Прогнозната стойност на поръчката е 108 166,67 без ДДС, а документи за участие в конкурса се подават до 27 октомври т.г.

Новият корпус на ул. "Кичево" към ОУ "Яне Сандански" започна да се строи ноември м.г. и в него ще има 12 нови класни стаи, за да може всички ученици да преминат на едносменен режим. Към момента строителните дейности са към своя финал. Заедно с него ремонт започна и във физкултурния салон на учебното заведение. Там също строителите вече приключват.

Обновяването на основната сграда започна лятото и се очаква ремонтните дейности да приключат до края на октомври, а учениците бяха разпределени в различни сгради.

Проектът за новия корпус и физкултурния салон е на обща стойност от 3,3 млн. лв., а обновлението на основната сграда струва около 5 милиона.

Новият корпус към ОУ "Яне Сандански" Снимка: Мая Вакрилова
Ремонтни дейности текат в ОУ "Яне Сандански" Снимка: Мая Вакрилова
Новият корпус към ОУ "Яне Сандански" Снимка: Мая Вакрилова
Ремонтни дейности текат в ОУ "Яне Сандански" Снимка: Мая Вакрилова
Новият корпус към ОУ "Яне Сандански" Снимка: Мая Вакрилова
Ремонтни дейности текат в ОУ "Яне Сандански" Снимка: Мая Вакрилова

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: А кой ще ви осигури вдигането на заплатите, господа чиновници?