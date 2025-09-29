Обзавеждат новия корпус към ОУ "Яне Сандански" в Пловдив

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Строителните дейности на пристройката на ул. "Кичево" са към своя край

Започва обзавеждането на новия корпус към ОУ "Яне Сандански". Това става ясно от обявената от община Пловдив обществена поръчка за доставка и монтаж на мебели за пристройката към училището.

Новият корпус ще разполага с 288 броя ученически столове и 12 броя учителски. Също така ще има нови бюра, закачалки, шкафове за дрехи и учебници и 48 броя секции за книги.

Прогнозната стойност на поръчката е 108 166,67 без ДДС, а документи за участие в конкурса се подават до 27 октомври т.г.

Новият корпус на ул. "Кичево" към ОУ "Яне Сандански" започна да се строи ноември м.г. и в него ще има 12 нови класни стаи, за да може всички ученици да преминат на едносменен режим. Към момента строителните дейности са към своя финал. Заедно с него ремонт започна и във физкултурния салон на учебното заведение. Там също строителите вече приключват.

Обновяването на основната сграда започна лятото и се очаква ремонтните дейности да приключат до края на октомври, а учениците бяха разпределени в различни сгради.

Проектът за новия корпус и физкултурния салон е на обща стойност от 3,3 млн. лв., а обновлението на основната сграда струва около 5 милиона.