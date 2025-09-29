Столична община започна основен ремонт на язовир “Иваняне-2”

Столична община започна изпълнението на проект за реконструкция на язовир „Иваняне-2". Съоръжението, разположено между квартал Филиповци (район „Люлин") и село Иваняне (район „Банкя"), е от голямо значение за безопасността на хората и защитата на градската среда. Проектът е изцяло финансиран от бюджета на Столична община със стойност 743 810 лв. с ДДС, съобщават от общината.

Основният ремонт е не просто строителен проект, а дългосрочна инвестиция в сигурността на гражданите, опазването на природата и адаптацията към климатичните промени. Язовирът е определен като обект с ниска степен на потенциална опасност, но текущото му състояние (полуразрушен преливник, компрометирана язовирна стена, затлачено водохранилище и неработещ изпускател), създава реален риск от наводнение, което налага спешни мерки.

Проектът включва изграждане на устойчиви откоси на язовирната стена, които ще бъдат затревени за защита от ерозия, нов преливник, бързоток и енергогасител, които ще осигурят контролиран и безопасен поток на водата.

Предвижда се пълна реконструкция на основния изпускател, за да може да се регулира нивото на водата в язовира, както и премахване на стария авариен канал.

Ще се инсталира контролно-измервателна система, с която ще се следи състоянието на язовира.

Предвидено е използване на висококачествени материали, възстановяване на водоплътността на стената и почистване на отпадъци, като същевременно ще се запазят естествените хабитати в района. Срокът за изпълнение на всички дейности е 175 работни дни от датата на откриване на строителната площадка.

София има ангажимент към поддръжката на общо 10 язовира, които се използват предимно за любителски риболов и отдих. Два от тях - в кварталите Сеславци и Кремиковци, са изведени от експлоатация, което означава, че няма вода в тях, но държавата все още не е потвърдила официално ликвидацията им, въпреки настоятелните опити на Столична община да се стартира такава процедура. За останалите 8 язовира Столична община се грижи като поддържа откосите на язовирните стени, извършва текущи ремонтни дейности и почиства речните корита на разстояние до 500 м. след преливните съоръжения.

Столична община продължава активно и с ускорени темпове изпълнението на своята програма за почистване на речните корита. Проектът, който стартира на 4 юли, обхваща 71 км от реки и дерета в урбанизираните територии на града и цели превенция на наводнения и подобряване на градската среда. Чрез ускорени административни процеси и работа по няколко обекта паралелно, общината цели да завърши планираните дейности до края на месец ноември, осигурявайки по-голяма безопасност и сигурност за жителите на София.