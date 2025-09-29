ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Национал с нов треньор в Португалия

Арести на служители от "Автомобилна администрация" - искали подкуп от шофьори с техника за концерта на Роби Уилямс

21732
Роби Уилямс по време на концерта си на стадиона Снимка: 24 часа

Служители на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" са задържани заради поискан подкуп от водачи на камиони, превозвали техниката на британската поп звезда Роби Уилямс за концерта му в София, който бе снощи, научи "24 часа".

Водачите са подали сигнали в СДВР и в събота искалите подкуп са били задържани. Все още не е ясно какъв е бил размерът на искания подкуп. 

Очаква се по-късно днес от полицията и прокуратурата да дадат подробности по случая.

По-рано Институтът за пътна безопасност (ИПБ) описа сигнал, в който служители на ИААА са спрели два камиона с английска регистрация, превозващи техника за концерта на Роби Уилямс, и са се опитали да изнудят шофьорите за подкуп.

Роби Уилямс по време на концерта си на стадиона

