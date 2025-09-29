Арести на служители от "Автомобилна администрация" - искали подкуп от шофьори с техника за концерта на Роби Уилямс

Служители на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" са задържани заради поискан подкуп от водачи на камиони, превозвали техниката на британската поп звезда Роби Уилямс за концерта му в София, който бе снощи, научи "24 часа".
Водачите са подали сигнали в СДВР и в събота искалите подкуп са били задържани. Все още не е ясно какъв е бил размерът на искания подкуп.
Очаква се по-късно днес от полицията и прокуратурата да дадат подробности по случая.
По-рано Институтът за пътна безопасност (ИПБ) описа сигнал, в който служители на ИААА са спрели два камиона с английска регистрация, превозващи техника за концерта на Роби Уилямс, и са се опитали да изнудят шофьорите за подкуп.