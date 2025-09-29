ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Непознати пребиха 33-годишен в парк в Гоце Делчев

Непознати пребиха 33-годишен в парк в Гоце Делчев

Непознати пребиха 33-годишен в парка на гр. Гоце Делчев. СНИМКА: PIXABAY

Непознати младежи пребиха 33-годишен мъж в парка на гр. Гоце Делчев. В неделя в РУ-Гоце Делчев е получено съобщение от Филиала на Спешна помощ за мъж, който постъпил за оказване на медицинска помощ, след като му е нанесен побой.

От работещите по случая полицейски служители е установено, че пострадалият е 33-годишен мъж от гр. Гоце Делчев, на който е нанесен побой от неизвестни за него лица около 03:00 часа в района на градския парк. Пострадалият е настанен за лечение в болнично заведение в гр. София с фрактура на долната челюст, фрактура на носни кости и контузия на гърдите, главата и лицето. За случая е уведомена компетентната прокуратура и е образувано досъдебно производство. Работата продължава.

