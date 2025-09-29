Българският патриарх Даниил се срещна в Солун с Вселенския патриарх Вартоломей. На срещата бяха обсъдени вековните духовни връзки между Константинополската патриаршия и православния български народ. Бяха изтъкнати изключително добрите отношения между Българската православна църква – Българска патриаршия и Вселенската Константинополска патриаршия, както и други въпроси от междуправославен характер, съобщават от Българската патриаршия.

Патриарх Даниил и патриарх Вартоломей се обединиха около голямото значение на богословското образование в съвременната епоха.

Българският патриарх Даниил изрази надеждата си Халкинската богословска школа, която вече 54 години е затворена, да бъде отново открита. Срещата продължи повече от един час и премина в дух на братолюбие и сърдечност. Двамата патриарси си размениха символични подаръци.

Патриарх Даниил се срещна и с протопрезвитер проф. д-р Атанасий Гикас – декан на Богословския факултет към Солунския университет, в нея участваха и ръководителят на Департамент "Богословие" проф. д-р Илиас Евангелу, преподавател по история на славянските православни църкви и ръководителят на Департамент "Социално богословие и християнска култура" проф. д-р Апостолос Кралидис, преподавател по религиознание и методология на богословското изследване.

По покана на Негово Блаженство Атинския и на цяла Гърция архиепископ Йероном II Българският патриарх Даниил участва във Втората международна научна конференция, посветена на стогодишнината на списание "Теология", на която предстои да изнесе доклад за модерните технологии, изкуствения интелект и тяхното влияние върху човешкия живот.