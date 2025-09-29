ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Национал с нов треньор в Португалия

Мъж намушка приятелката си с нож в гърдите

5912
Мъж намушка приятелката си.

Млад мъж намушка с нож в гърдите приятелката си. Със заповед за задържане до 24 часа, от полицейски служители на 01 РУ-Благоевград е задържан 23-годишен благоевградчанин.

В неделя е получен сигнал, че в следобедните часове в жилище в гр. Благоевград, същият е нанесъл удари с остър предмет в областта на гърдите на 21-годишна жена, с която живее на семейни начала. Жената е настанена за лечение в МБАЛ-Благоевград без опасност за живота.

Образувано е досъдебно производство. Работата по установяване на всички факти и обстоятелства, свързани със случая продължава.

