Национал с нов треньор в Португалия

Челен удар между камион и тир на столичен булевард

снимка: Надежда Дойчева

Тир и камион се удариха челно на столичния бул. „Чепинско шосе", съобщиха очевидци във Фейсбук. В групата „Катастрофи в София" бяха публикувани и снимки.

Към момента ням данни за тежко пострадали хора.

Има нанесени материални щети.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

снимка: Надежда Дойчева

