Челен удар между камион и тир на столичен булевард

Тир и камион се удариха челно на столичния бул. „Чепинско шосе", съобщиха очевидци във Фейсбук. В групата „Катастрофи в София" бяха публикувани и снимки.
Към момента ням данни за тежко пострадали хора.
Има нанесени материални щети.
"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп
Тир и камион се удариха челно на столичния бул. „Чепинско шосе", съобщиха очевидци във Фейсбук. В групата „Катастрофи в София" бяха публикувани и снимки.
Към момента ням данни за тежко пострадали хора.
Има нанесени материални щети.
Последвайте ни в Google News Showcase
Здравейте,
благодарим Ви, че четете "24 часа" редовно! Искаме да Ви поканим да се регистрирате безплатно в "24 часа", за да получите пълен достъп до архива на сайта, възможност да персонализирате новините, които четете и абонамент за нашия нюзлетър.
Благодарим ви!
Благодарим ви, че се включихте!