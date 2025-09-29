Митов: От началото на годината има 155 дела за хакерски атаки и измами

155 досъдебни производства са образувани от началото на годината във връзка с хакерски атаки и опити за финансови измами в интернет, обяви министърът на вътрешните работи Даниел Митов, който участва в информационна среща за въвеждане на еврото в Кърджали. Според него имало опити криминални групи да се възползват от ситуацията, но на този етап държавата успешно давала отпор. По думите на министъра МВР осъществява постоянен мониторинг на интернет пространството. Следели се определени сайтове, групи в социалните мрежи и дори тъмната мрежа.

Във връзка с предстоящото преминаване на България към еврото били сформирани 31 екипа в областните дирекции на МВР в цялата страна, включващи разследващи полицаи и служители на икономическа полиция, които да реагират на сигнали за измами.