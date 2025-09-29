ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Национал с нов треньор в Португалия

Времето София 14° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21388805 www.24chasa.bg

Митов: От началото на годината има 155 дела за хакерски атаки и измами

Ненко Станев

[email protected]

1864
Информационната среща за въвеждане на еврото в Кърджали Снимка: Ненко Станев

155 досъдебни производства са образувани от началото на годината във връзка с хакерски атаки и опити за финансови измами в интернет, обяви министърът на вътрешните работи Даниел Митов, който участва в информационна среща за въвеждане на еврото в Кърджали. Според него имало опити криминални групи да се възползват от ситуацията, но на този етап държавата успешно давала отпор. По думите на министъра МВР осъществява постоянен мониторинг на интернет пространството. Следели се определени сайтове, групи в социалните мрежи и дори тъмната мрежа.

Във връзка с предстоящото преминаване на България към еврото били сформирани 31 екипа в областните дирекции на МВР в цялата страна, включващи разследващи полицаи и служители на икономическа полиция, които да реагират на сигнали за измами.

Информационната среща за въвеждане на еврото в Кърджали Снимка: Ненко Станев

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: А кой ще ви осигури вдигането на заплатите, господа чиновници?