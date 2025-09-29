Над 1000 младежи се включиха в практикантската програма от създаването ѝ

С рекорден брой участници и високо ниво на удовлетвореност приключи тазгодишното издание на практикантската програма „Моето начало“ на пазарните лидери Технополис и Практикер. За седма поредна година програмата предостави възможност на ученици и студенти от цялата страна да придобият практически търговски и комуникационни умения в реална работна среда.

240 млади таланти участваха в 10-седмичната инициатива, което е най-високият брой досега и отбелязва значителен ръст спрямо предходната година. Практикантите получиха сертификати, които им дават предимство при повторно кандидатстване за бъдещи позиции в компаниите.

„Радвам се, че за поредна година, програмата ни показва, че чрез отдаденост и подкрепа, първите стъпки в кариерата могат да бъдат ползотворни и да отворят врати за реално кариерно развитие. Чрез нея младите таланти стават по-уверени, благодарение на придобития опит и качества. Те са ценен актив, приложим в бъдеще, който отваря реални възможности за професионалното им израстване.”, сподели Мустафа Мустафов, мениджър „Човешки ресурси“ в Технополис и Практикер.

Красимир Ласков, студент втори курс по „Маркетинг“ в НБУ, се включи в програмата като продавач-консултант в хипермаркет Технополис Младост. „Работата ми помогна да разбера по-добре нуждите на различни клиенти и как да ги консултирам професионално. Най‑полезно беше, че изградих работни навици, научих се да организирам задачите си, да бъда фокусиран в динамична среда и да подхождам с уважение и внимание към всеки клиент.“, сподели той.

С всяко изминало издание програмата „Моето начало“ се утвърждава като предпочитан избор за кариерен старт сред ученици и студенти, които търсят развитие в търговския сектор. Тазгодишното издание отчита и високо ниво на удовлетвореност сред участниците - над 90% от тях изразиха желание да работят отново в компаниите, а голяма част от тях заеха постоянни позиции. От създаването на програмата са се включили над 1000 души, а 150 от тях са останали в екипите на двете компании.

Такъв вдъхновяващ пример е Антония Дамбова, студент четвърти курс по „Маркетинг“ в УНСС. Тя започва своя път в компанията през 2023 г. като практикант в хипермаркет Практикер Люлин. На следващата година отново се включва в програмата, а от началото на тази година заема позицията асистент „Продуктова категория“ в Търговския отдел на Практикер. „Смятам, че програмата е отличен старт за всеки, който търси развитие в кариерата си. Това, с което най-силно ме спечели Практикер, е добрата организация, ясните процеси на работа и уважението към своите служители. Особено ценя отношението към младите, на които се дава възможност за развитие и придобиване на опит. За мен това е знак, че компанията инвестира в бъдещето си и вярва в потенциала на хората.“, сподели Антония.

Повече информация за програмата и за отворените позиции може да бъде открита на jobs.technopolis.bg и jobs.praktiker.bg.