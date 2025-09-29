Атанас Зафиров: Воден режим във Велико Търново няма да има

Няма опасност от въвеждане на воден режим във Велико Търново и останалите 7 общини, които се водоснабдяват от яз. "Йовковци". Това увери по време на министерски десант в старата столица вицепремиерът Атанас Зафиров. Заедно с регионалния министър Иван Иванов и еко министър Манол Генов те пристигнаха, за да разсеят страховете, че водата в Йовковци свършва и от 1 октомври се въвежда режим.

Тези политически спекулации са напълно безпочвени и целят единствено извличане на политически дивиденти, бяха категорични министрите. В язовира има 48 млн. кубика вода, пълен е на 52 процента от обема си, има достатъчно количества за дълъг период, коментира Зафиров. Националният борд по водите работи за превръщане на яз. "Александър Стамболийски" в питеен и това може да стане до 2 г., стана ясно още на срещата. Иван Иванов посочи, че с последната актуализация на бюджета са отпуснати средства на Велико Търново за проектиране и предпроектни проучвания за изграждане на 30 км водопровод от село Емен, който да позволи допълнителни количества вода от яз. "Александър Стамболийски". Предстоят разговори с БЕХ за промяна на предназначението на водоема, който в момента е за поливане и производство на ток. Водата е годна за питейни нужди, показало проучване на ВиК "Йовковци", предвидено е изграждане на пречиствателна станция. Дунавска басейнова дирекция ще започне процедури за санитарно-охранителни зони.

Нормално при осигурено финансиране един такъв процес отнема около 2 г. Точната сметка ще стане ясна, щом са готови проектите, каза министър Иван Иванов.