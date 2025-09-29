Земетресение до границата на България с Гърция

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Земетресение с магнитуд от 2,5 по Скалата на Рихтер е регистрирано в близост до границата на България с Гърция.

Това показват данните са на НИГГГ към БАН.

Епицентърът на труса е на около 10 км от ГКПП "Кулата".