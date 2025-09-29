ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Национал с нов треньор в Португалия

Времето София 14° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21388940 www.24chasa.bg

Земетресение до границата на България с Гърция

8312
Снимка: НИГГГ

Земетресение с магнитуд от 2,5 по Скалата на Рихтер е регистрирано в близост до границата на България с Гърция.

Това показват данните са на НИГГГ към БАН.

Епицентърът на труса е на около 10 км от ГКПП "Кулата".

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Снимка: НИГГГ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: А кой ще ви осигури вдигането на заплатите, господа чиновници?