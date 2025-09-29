С 19,4% са се увеличили пътуванията на българите в чужбина спрямо 2024 г.

Пътуванията на български граждани в чужбина през август 2025 г. са 1 078 900 или с 19,4 на сто повече от август 2024 година. Регистрирано е увеличение на пътуванията по всички наблюдавани цели, съобщи Националният статистически институт.

През август 2025 г. посещенията на чужди граждани в България са 2 269 900, което е с 6,3 на сто повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Справка в НСИ сочи, че през август 2024 г. пътуванията на българите в чужбина са били 903 400 или с 8,3 на сто повече от август 2023 година, а посещенията на чужденци в България - 2 135 700, което е било с 2,8 на сто повече в сравнение със същия месец на предходната година.

През август 2025 г. най-много са били пътуванията на българите към Гърция - 314 800, Турция - 286 700, Румъния - 77 900. Най-много посещения в България са направили гражданите от Румъния - 423 800, Турция - 335 800, Германия - 264 900, съобщава БТА.