Дете си заклещи ръката във вендинг машина в Кюстендил, спасиха го

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Спасиха дете, заклещило ръката си във вендинг машина в Кюстендил, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал в края на миналата седмица.

Огнеборци са оказали техническа помощ за освобождаването на детето.