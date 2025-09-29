ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Национал с нов треньор в Португалия

Дете си заклещи ръката във вендинг машина в Кюстендил, спасиха го

Огнеборци са оказали техническа помощ за освобождаването на детето Снимка: Pixabay

Спасиха дете, заклещило ръката си във вендинг машина в Кюстендил, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал в края на миналата седмица.

Огнеборци са оказали техническа помощ за освобождаването на детето.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

