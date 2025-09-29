Дете си заклещи ръката във вендинг машина в Кюстендил, спасиха го

Спасиха дете, заклещило ръката си във вендинг машина в Кюстендил, съобщиха от полицията.
Инцидентът е станал в края на миналата седмица.
Огнеборци са оказали техническа помощ за освобождаването на детето.
