Национал с нов треньор в Португалия

Гроздан Караджов: Служителите, поискали подкуп от екипа на Роби Уилямс, са уволнени

Автомобилна администрация оказа пълно съдействие на органите на МВР за установяване и задържане на корумпираните служители от областната инспекция в София. Това съобщи пред bTV министърът на транспорта Гроздан Караджов. 

По думите му двамата инспектори са дългогодишни служители – работят в системата на ИААА от 2012 г. Срещу тях незабавно беше образувано дисциплинарно производство и вече са уволнени.

"Като министър на транспорта и съобщенията оставам ангажиран с каузата да изчистим системата от наследените корупционни практики. И занапред ще работим активно и безпристрастно в тясно сътрудничество с българската прокуратура и разследващи органи", каза още Караджов.

Служители на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" са задържани .

Водачите са подали сигнали в СДВР и в събота искалите подкуп са били задържани. Все още не е ясно какъв е бил размерът на искания подкуп.

По-рано Институтът за пътна безопасност (ИПБ) описа сигнал, в който служители на ИААА са спрели два камиона с английска регистрация, превозващи техника за концерта на Роби Уилямс, и са се опитали да изнудят шофьорите за подкуп.

