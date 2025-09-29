Красимир Вълчев: Предложили сме т.нар. езикова интеграция за децата, които не знаят добре български

В проекта на Закона за предучилищното и училищното образование, който е в Народното събрание, сме предложили т.нар. езикова интеграция и едно дете, което не знае български език - на входа на първи клас, или когато се връща от чужбина, да започне само с български език, а не да го пускаме да учи по всички останали предмети. Това каза днес пред журналисти министърът на образованието и науката Красимир Вълчев след участието му в координационна среща по механизма при областния управител на област Разград, предаде БТА.

Министърът обясни, че са били обсъждани всички теми, които са актуални в системата - и работата по механизма за обхват на децата и учениците, и образователните резултати, и специфични теми като транспорта. Говорихме за образователните резултати, но основно на тези по български език, каза Красимир Вълчев. Министърът отбеляза, че той има покани от цялата страна и се старае да посети повече общини, области, училища и детски градини, и навсякъде разговаря с учителите, и с директорите, както с общините и с областните управители, защото това са основните институционални партньори в образователната система.

На въпрос дали са обсъдени някакви мерки във връзка с ниските резултати на ученици от Разград, министър Вълчев обясни, че неговото мнение е, че тук основният проблем е владеенето на българския език и ниските резултати по този предмет са причина за ниските резултати и по останалите. "Фокусът трябва да е по български език, като започнем от детската градина, с обхващане на децата и с попадане по-рано в българска езикова среда. Имаме един проект, който се казва "Силен старт", по него се оказва допълнителна подкрепа, сформират се групи, разработили сте тестове, за да се тестват всички деца, доколко владеят българския език. В проектозакона на Закона за предучилищното и училищното образование, който е в Народното събрание, сме предложили т.нар. езикова интеграция и едно дете, което не знае български език - на входа на първи клас, или когато се връща от чужбина, да започне само с български език, а не да го пускаме да учи по всички останали предмети", обясни образователният министър в Разград.

Основният контрол, който ще осъществява Регионалното управление на образованието (РУО), ще бъде да тества децата в детските градини и в училищата за нивото на владеене на българския език, каза министър Вълчев. Той добави, че е призовал кметовете и областния управител да помагат в това отношение, да апелират за максимални усилия, за да може децата да подобрят резултатите си по български език. Имаме и редица проблеми, и с резултатите по математика, но те са в цялата страна, а тук не мога да кажа, че са по-големи, отколкото са в другите области. Тук, ако има по-големи проблеми с резултатите по другите предмети, те са функция на проблемите с българския език. Това трябва да бъде абсолютният фокус и приоритет на работа на институциите тук, казах го по-рано и на служителите в РУО. Много е важно да се започне от детските градини и кметовете са работодатели на директорите на градините. И затова исках един такъв формат по механизма за обхват, и обърнах внимание на ролята на кметовете, защото това е много важно за всяко едно дете - индивидуално, важно е и за общността като цяло, отбеляза министър Красимир Вълчев.

В рамките на посещението си той се срещна с екипа на Регионалното управление на образованието в Разград тази сутрин. Предстои Вълчев да посети Основното училище „Васил Левски“, Спортния център „Лудогорец“, Профилираната природо-математическа гимназия „Академик Никола Обрешков“, Националната професионална техническа гимназия „Шандор Петьофи“, където ще участва в работна среща с директори на образователни институции и учители от област Разград.