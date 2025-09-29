Трайчо Трайков: Шофьорите на Роби Уилямс нямали пари в брой, инспекторите ги пратили до банкомат

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Служителите на автомобилната администрация накарали шофьорите на камиони, превозвали техника за шоуто на Роби Уилямс да изтеглят пари от банкомат. Това съобщава в профила си районният кмет на "Средец" Трайчо Трайков.

Двамата инспектори са арестувани. Спрели британските тирове до Нови Хан.

"И понеже са нямали пари в брой, ги накарали да ходят пеша до някакъв далечен банкомат", пише още Трайчо Трайков.

Случката е от събота. В неделя звездата на британския поп напълни стадион "Васил Левски" и поздрави българските волейболисти за финала на световното първенство.

В отвореното писмо, експертите описват случай, в който служители на ИААА са спрели два камиона с английска регистрация, превозващи техника за концерта на Роби Уилямс, и са се опитали да изнудят шофьорите за подкуп.

Служители на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" са задържани .

Водачите са подали сигнали в СДВР и в събота искалите подкуп са били задържани. Все още не е ясно какъв е бил размерът на искания подкуп. Срещу служителите е образувано дисциплинарно производство и вече са уволнени, каза Гроздан Караджов пред бТВ.

Очаквайте подробности!