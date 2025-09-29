Трайчо Трайков: Шофьорите на Роби Уилямс нямали пари в брой, инспекторите ги пратили до банкомат

Служителите на автомобилната администрация накарали шофьорите на камиони, превозвали техника за шоуто на Роби Уилямс да изтеглят пари от банкомат. Това съобщава в профила си районният кмет на "Средец" Трайчо Трайков.
Двамата инспектори са арестувани. Спрели британските тирове до Нови Хан.
"И понеже са нямали пари в брой, ги накарали да ходят пеша до някакъв далечен банкомат", пише още Трайчо Трайков.
Случката е от събота. В неделя звездата на британския поп напълни стадион "Васил Левски" и поздрави българските волейболисти за финала на световното първенство.
В отвореното писмо, експертите описват случай, в който служители на ИААА са спрели два камиона с английска регистрация, превозващи техника за концерта на Роби Уилямс, и са се опитали да изнудят шофьорите за подкуп.
Служители на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" са задържани .
Водачите са подали сигнали в СДВР и в събота искалите подкуп са били задържани. Все още не е ясно какъв е бил размерът на искания подкуп. Срещу служителите е образувано дисциплинарно производство и вече са уволнени, каза Гроздан Караджов пред бТВ.
Роби направи шоу със запазена марка (и да живее английският хумор)! ДАИ също направи коронния си номер - при Нови Хан...