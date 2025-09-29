ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пешеходка е с опасност за живота след катастрофа в Търговище

Линейка Снимка: Снимка: Архив

Пешеходка е с опасност за живота след пътен инцидент в Търговище. Жената, на 47 години, е настанена за лечение в Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) в областния град, информират от Областната дирекция (ОД) на МВР.             

Случаят е от събота, когато около 12:10 часа на бул. „Митрополит Андрей“ в Търговище правоспособен 73-годишен водач на пешеходна пътека не е пропуснал пресичаща отдясно наляво жена и я е блъснал с предната част на автомобила.

От полицията добавят, че шофьорът е от търговищкото село Черковна и е управлявал собствения си лек автомобил „Мерцедес С 200“.

Пострадалата е настанена в болницата с фрактура на раменна кост, на череп и с хематом, има опасност за живота ѝ. 

На водача са взети проби за евентуална употреба на алкохол и на наркотични вещества, които са отрицателни. Образувано е досъдебно производство, предаде БТА.

От началото на годината това е пореден случай на пострадал пешеходец в града. През март млада жена на 18 години, също бе с опасност за живота. 

 

 

