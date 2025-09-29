800 евро подкуп взели служителите на "Автомобилна администрация" от екипа на Роби Уилямс

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Подкуп от 800 евро са взели двамата служители на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" от шофьорите, каращи техниката за концерта на Роби Уилямс.

Те са спрели камионите на входа на София, близо до "Църна маца".

След арестите в дома на единия служител са открити няколко хиляди евро. Тепърва ще се проверява дали те са легални или са от други подкупи. Заради рушвета двамата служители са уволнени, съобщи транспортният министър Гроздан Караджов. Той посочи, че двамата са работи в изпълнителна агенция автомобилна администрация от 2012 г.

По-рано Институтът за пътна безопасност (ИПБ) описа сигнал, в който служители на ИААА са спрели два камиона с английска регистрация, превозващи техника за концерта на Роби Уилямс, и са се опитали да изнудят шофьорите за подкуп.