ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Национал с нов треньор в Португалия

Времето София 14° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21389361 www.24chasa.bg

800 евро подкуп взели служителите на "Автомобилна администрация" от екипа на Роби Уилямс

Димитър Мартинов

[email protected]

31796
Роби Уилямс КАДЪР: Ютуб/The Jonathan Ross Show

Подкуп от 800 евро са взели двамата служители на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" от шофьорите, каращи техниката за концерта на Роби Уилямс.

Те са спрели камионите на входа на София, близо до "Църна маца". 

След арестите в дома на единия служител са открити няколко хиляди евро. Тепърва ще се проверява дали те са легални или са от други подкупи. Заради рушвета двамата служители са уволнени, съобщи транспортният министър Гроздан Караджов. Той посочи, че двамата са работи в изпълнителна агенция автомобилна администрация от 2012 г.     

По-рано Институтът за пътна безопасност (ИПБ) описа сигнал, в който служители на ИААА са спрели два камиона с английска регистрация, превозващи техника за концерта на Роби Уилямс, и са се опитали да изнудят шофьорите за подкуп.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Роби Уилямс КАДЪР: Ютуб/The Jonathan Ross Show

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: А кой ще ви осигури вдигането на заплатите, господа чиновници?