Дуо бранители от ЦСКА под въпрос за "Лудогорец"

46-годишен от Стамболийски подаде фалшив сигнал за бомба във влак

24 часа Пловдив онлайн

Влак СНИМКА: Фейсбук/ БДЖ

46-годишен жител на Стамболийски подаде злоумишлен сигнал за поставено взривно устройство в пътнически влак, съобщават от полицията. Той се обадил около 07,35 ч. вчера в дежурната част на Второ районно в Пловдив, а последвалата проверка не установила наличие на взривоопасни вещества. По случая е образувано досъдебно производство за неоснователно всяване на тревога под наблюдението на Районната прокуратура.

