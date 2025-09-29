46-годишен жител на Стамболийски подаде злоумишлен сигнал за поставено взривно устройство в пътнически влак, съобщават от полицията. Той се обадил около 07,35 ч. вчера в дежурната част на Второ районно в Пловдив, а последвалата проверка не установила наличие на взривоопасни вещества. По случая е образувано досъдебно производство за неоснователно всяване на тревога под наблюдението на Районната прокуратура.
46-годишен от Стамболийски подаде фалшив сигнал за бомба във влак
