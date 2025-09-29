30-годишен е в болница, паднал до жп прелез с мотора си

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

МПС-то му не било регистрирано

30-годишен моторист е в болница, след като паднал от превозното средство в района на жп прелез на ул. "Асеновградско шосе" в Пловдив, съобщават от МВР.

Около 14,50 часа в събота на телефон 112 бил получен сигнал за инцидента. На място насочените екипи на Пето районно управление и сектор „Пътна полиция" установили, че пострадалият е 30-годишен моторист, който е транспортиран в болница за оказване на спешна помощ.

Местопроизшествието е запазено, а при направения оглед е установено, че моторът не бил регистриран по надлежния ред.

Причините и обстоятелствата, довели до пътния инцидент, се изясняват от служители на сектор „Разследване на престъпления по транспорта". Образувано е досъдебно производство.