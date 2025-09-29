Хванаха 54-годишен с метамфетамини в бунгало в Албена

При проверка на бунгало в курорта „Албена", обитавано от 54-годишен мъж, е установено бяло кристално вещество, реагиращо на метаамфетамин, с общо тегло 10,05 грама. В къща в град Генерал Тошево, обитавана от 31-годишен мъж е намерена суха тревна маса и съцветие, реагиращи на канабис. Лицата са задържани за срок до 24 часа. По случаите са образувани досъдебни производства, добавят от Областната дирекция на МВР, като уточняват, че проверките са били на 26 септември. Същия ден в Добрич са открити амфетамин в 19-годишен младеж, метаамфетамин в 31-годишен мъж. канабис в 20-годишна жена.

В град Добрич при проверка на 32-годишна жена са установени 3 топчета със суха тревна маса, реагиращи на канабис и 10 топчета със бяло вещество, реагиращо на амфетамин.

На 27 септември, около 13:30 часа в град Добрич е извършена проверка на 49-годишен мъж. В хода на проверката са установени два броя пакетчета със суха тревна маса, реагираща на канабис. Задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо полицейско производство.