Хванаха контрабанда на спортни обувки от Полша за Турция в камион на Капитан Андреево

Недекларирани 2896 чифта спортни обувки и 18 чифта чехли, всички с лога на защитени търговски марки, откриха митническите служители на Митнически пункт Капитан Андреево, при проверка на товарен автомобил, излизащ от страната. Това съобщиха от агенция "Митници".

В ранния следобед на 24.09.2025 г. на пункта пристига товарен автомобил с турска регистрация. Шофьорът с турско гражданство декларира, че превозва текстилни изделия от Полша през България за Турция. След анализ на риска превозното средство е насочено за щателна митническа проверка, включително с рентген. При последвалия физически контрол митническите служители откриват в товарното помещение сред декларираната стока 313 кашона с 2896 чифта спорни обувки и 18 чифта чехли, всички с лога на известни търговски марки. Недекларираните стоки на стойност 268 703 лева (137 385.69 EUR) са задържани.

По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково.