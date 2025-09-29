"Да, България“ иска график за действията на компетентните органи за прозрачност на цените на храните

"Да, България" иска спешен отговор от премиера защо все още не работи информационният сайт с цените на хранителните продукти. Това става ясно от позиция на партията, споделена във фейсбук.

В свое писмо до Росен Желязков съпредседателите на „Да, България" Божидар Божанов и Ивайло Мирчев припомнят, че през юли бяха приети промени в Закона за въвеждане на еврото в Република България, с които се предвиждаше всеки ден да бъдат обявявани индивидуални цени на интернет страницата на Комисията за защита на потребителите (КЗП).

Към настоящия момент, два месеца след влизането в сила на закона, сайтът https://kolkostruva.bg/ все още не функционира, изтъкват двамата съпредседатели.

От политическата сила настояват премиерът да представи ясен график със срокове за действията, които Министерският съвет, КЗП, Националният статистически институт, Министерството на електронното управление и Информационно обслужване са предприели и ще предприемат за осигуряване на прозрачност на цените на продуктите в потребителската кошница в търговските обекти.

„Прозрачността на цените, възможността за сравнение и за наблюдаване на тенденции за конкретни стоки, е ключова за периода преди и след въвеждане на еврото с оглед ограничаване на спекулациите във връзка с ръста на цените", заявяват Божанов и Мирчев и настояват за спешен отговор на поставения въпрос.

Промените в закона бяха гласувани от парламента на 30 юли. Те дават право на Министерският съвет да може да приеме временни мерки за противодействие в случай на значително нарастване на цените на стоки и услуги от първа необходимост. Депутатите решиха големите търговски вериги да публикуват на интернет страниците си крайните продажни цени на всички предлагани стоки и услуги от голямата потребителска кошница на ежедневна база. Глобите за неизпълнение на изискването за публикуване на списъка с цените няма да се прилагат в срок до един месец след влизане в сила на закона. Прието беше и предложението на Мартин Димитров от ПГ "Продължаваме промяната-Демократична България", с което се дава възможност и на малките търговци да подават своите цени към Комисията за защита на потребителя.