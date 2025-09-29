Мъж уби съседката си с кухненски нож в Пещера

48-годишен мъж уби с кухненски нож съседката си в Пещера. Трагедията се разиграла в дома на 62-годишната жена на 27 септември. Той изчакал мъжът на жертвата да излезе, а след това влязъл в къщата на жената. Между тях възникнал скандал, 48-годишният мъж взел кухненски нож и наръгал до смърт жената в корема, гърдите и лицето.

Това съобщиха от държавното обвинение. Трагедията е станала около обяд. Сигналът е бил подаден в 12,20 ч. на тел. 112 от филиал на спешна помощ в родопското градче, след като дежурният екип открил в дома й в квартал "Пирин" починала 62-годишна жена. На място са пристигнали екипи на полицията и Спешна помощ, като е установено, че смъртта на пострадалата е настъпила след нанасяне на удари с нож в областта на корема, гърдите и лицето.

Според събраните до момента доказателства, няколко часа по-рано, същия ден, П.Б. отишъл до дома на жената и изчакал съпругът й да отиде на работа. Тя излязла на двора. През това време П.Б., който бил техен съсед, влязъл в една от стаите и оттам отнел пари и мобилен телефон. Няколко минути по-късно жената се върнала и между тях възникнал конфликт. По време на разправията П.Б. взел кухненски нож, който се намирал върху шкаф, и й нанесъл прободно-порезни рани по тялото. Той е бил установен от полицейски служители от ОД на МВР – Пазарджик няколко часа по-късно. Уточнява се размерът на отнетата сума.

За случилото се незабавно е уведомен дежурен прокурор от Окръжната прокуратура в Пазарджик, а на помощ на колегите си пристигнали и експерти от Главна дирекция „Национална полиция". Започнала усилена работа „по горещи следи", на местопроизшествието е извършен щателен оглед, иззети са веществени доказателства имащи отношение към разследването. Трупът е транспортиран за аутопсия в отделение по съдебна медицина в МБАЛ-Пазарджик. В резултат на проведените оперативно-издирвателни действия не след дълго криминалистите попаднали в дирите на убиеца. Оказало се, че той е 48-годишен пещерец и живее в същия квартал, където и жертвата. Мъжът е стар познайник на органите на реда, има регистрирани криминални прояви. Намерен е ножът, с който е извършено тежкото престъпление, открити са още парична сума и мобилен телефон, откраднати от жертвата, преди да бъде прободена и умъртвена. Обвиняемият П.Б. е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Предстои Окръжна прокуратура-Пазарджик да внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо него.